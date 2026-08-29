«No habrá piedad para esta gente». Sadyr Japarov pide castigar a los «enemigos del pueblo»

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«No habrá piedad para esta gente». Sadyr Japarov pide castigar a los «enemigos del pueblo»

El presidente de Kirguistán, Sadyr Japarov, exigió, según sus palabras, castigar severamente a las personas que, financiadas por fuerzas externas, intentan desestabilizar la situación en el país.

El líder kirguís hizo estas declaraciones el 29 de agosto en Biskek durante una inspección de la guarnición con las fuerzas de seguridad encargadas de garantizar la seguridad de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) y los VI Juegos Mundiales Nómadas.

«Debemos castigar severamente a la pequeña minoría de enemigos del pueblo entre nosotros que, influenciados por fuerzas externas y recibiendo fondos de ellas, intentan desestabilizar el país y sembrar el pánico entre la población. No habrá piedad para ellos», declaró Sadyr Japarov.

El presidente subrayó que una de las condiciones fundamentales para el desarrollo del país es una «disciplina de hierro» y exigió un alto nivel de profesionalismo y responsabilidad a los miembros de las fuerzas de seguridad.

Japarov también señaló que se ha fortalecido la base material y técnica de las fuerzas del orden, se han aumentado los salarios de los empleados, se han ampliado las medidas de apoyo social y se han introducido tecnologías digitales.

Oficiales de policía realizan una demostración en la calle ante un grupo de hombres con traje.

Anteriormente, el gobierno de Kirguistán había anunciado el refuerzo de las medidas de seguridad en el país ante la cumbre de jefes de Estado de la Organización de Cooperación de Shanghái y los VI Juegos Mundiales Nómadas.

Los VI Juegos Mundiales Nómadas se celebrarán en Kirguistán del 31 de agosto al 6 de septiembre. Se espera que cerca de 3.000 atletas de más de 100 países participen en las competiciones. El programa de los juegos está incluido en la lista del patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO.

Se espera que la cumbre de jefes de Estado de la OCS se celebre en Biskek del 30 de agosto al 1 de septiembre.

Actualmente, la OCS cuenta con 10 países miembros: Bielorrusia, India, Irán, Kazajistán, China, Kirguistán, Pakistán, Rusia, Tayikistán y Uzbekistán.

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