Amenaza de ébola: virus detectado en Nigeria, 44 personas bajo vigilancia

Se registró un caso de virus del ébola en Abuya, la capital de Nigeria. Así lo informó el diario «The Guardian». Se han identificado a 44 personas que tuvieron contacto con la paciente y están siendo sometidas a pruebas de detección.

Según la información, los síntomas de la enfermedad comenzaron en la mujer el 7 de octubre. Fue hospitalizada en Abuya cuatro días después y los análisis confirmaron que padecía ébola. Aún no se ha determinado cuándo llegó la paciente a Nigeria ni dónde contrajo el virus.

El Ministerio de Salud de Uganda informó que la mujer transitó por el territorio del país. Según el ministerio, se trata de una ciudadana nigeriana que realizó un viaje de negocios a la parte oriental de la República Democrática del Congo. Sin embargo, las autoridades nigerianas no han confirmado su nacionalidad.

El director general de los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades, Jean Kaseya, calificó la situación como una «amenaza extremadamente grave». Señaló que la tasa de mortalidad de la cepa Bundibugyo del virus del ébola es de aproximadamente el 50 %.

Según «The Guardian», Kenia también confirmó su primer caso de ébola a principios de este mes. Desde entonces, se han registrado nueve casos de infección en el país. Uganda, por su parte, ha declarado el fin de la epidemia anterior.

Las autoridades sanitarias de Nigeria han reforzado la vigilancia epidemiológica tras la detección de la enfermedad en Kenia y han tomado medidas de preparación ante un posible brote.

Hasta el momento, no se ha identificado la fuente de la infección. Los especialistas están evaluando el riesgo de propagación del virus mediante el examen de las personas que tuvieron contacto con la paciente.