Un adolescente de 15 años casi se convierte en miembro del parlamento en Nigeria

En Nigeria, Mahmud Sadis Buba, quien vive con una condición de enanismo, casi logra convertirse en miembro del parlamento al ocultar su edad real. Aunque se presentó como alguien de 30 años, documentos que circulan en Internet indican que podría haber nacido en 2010. Este hecho causó un gran revuelo en el país.

La popularidad de Mahmud Sadis Buba, conocido como «Abin Al-Ajabin Zazzau» (el milagro de Zaria), comenzó el mes pasado. Un video que muestra su participación en el proceso de selección del Congreso de Todos los Progresistas (APC) para un escaño en la Cámara de Representantes se volvió viral en las redes sociales.

Inicialmente, su entrada en la política fue vista como un ejemplo positivo para crear mayores oportunidades para diversos sectores sociales. Sin embargo, poco después, el evento se convirtió en una controversia a nivel nacional.

Presentándose como alguien de 30 años

Buba, originario de la zona de Sabon Gari en Zaria, proporcionó información sobre sí mismo durante el proceso de selección del partido. Afirmó tener un certificado de finalización de educación secundaria y haber trabajado anteriormente como conductor.

También explicó su baja estatura y su apariencia juvenil debido a su condición de enanismo, pero insistió en que tenía 30 años.

«No se trata de mí, se trata del pueblo. La gente me pidió que les sirviera y les serviré», dijo Mahmud Sadis Buba ante los representantes del partido.

Sus palabras, simples pero impactantes, se convirtieron en una de las citas políticas más debatidas en las redes sociales nigerianas. Muchos empezaron a hablar del «milagro de Zaria» y a verlo como una figura capaz de cambiar la política del país.

Sin embargo, las esperanzas sobre su posibilidad de ser elegido al parlamento pronto fueron puestas en duda.

Documentos en Internet plantean dudas sobre su edad

En su video de selección, Buba dijo haber nacido el 2 de agosto de 1995. Según esta información, debería tener más de 30 años.

No obstante, documentos que circulan en Internet, supuestamente relacionados con él, indican que podría haber nacido en 2010. Si esta información se confirma, sería mucho más joven de lo que afirma, es decir, de unos 15 o 16 años.

En Nigeria, los candidatos a la Cámara de Representantes deben tener al menos 25 años. Pero en el caso de Buba, el problema principal no es solo el límite de edad para participar en las elecciones.

Si realmente nació en 2010, según la legislación nigeriana y las normas internacionales sobre los derechos del niño, todavía se considera menor de edad. Esto plantea serias dudas sobre cómo pasó la selección del partido.

¿Cómo pasó la selección del partido?

Actualmente, muchos se preguntan cómo un adolescente de 15 años con enanismo pudo superar el proceso de selección del partido APC y convertirse en una de las figuras más destacadas de la política nigeriana.

¿Ocurrió esto debido a la negligencia de los responsables o alguien promovió deliberadamente su candidatura? ¿No se verificó la edad del candidato o no se examinaron suficientemente los documentos existentes?

Hasta ahora, estas preguntas no tienen respuesta. La edad real de Buba y las discrepancias en los documentos deben ser confirmadas oficialmente.

De esta manera, el evento que inicialmente despertó esperanzas de igualdad de oportunidades en la vida política provocó debates sobre los procedimientos de selección de candidatos y el sistema de control en Nigeria.