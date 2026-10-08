«Médicos Sin Fronteras» declara que el brote de ébola en el Congo está fuera de control

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«Médicos Sin Fronteras» declara que el brote de ébola en el Congo está fuera de control

La situación epidemiológica relacionada con el mortal virus del ébola en el continente africano ha llegado a un punto crítico. La reconocida organización humanitaria internacional «Médicos Sin Fronteras» (MSF) ha anunciado que la situación en la República Democrática del Congo (RDC) está oficialmente fuera de control.

Africanews según informes urgentes difundidos por el canal de televisión, la tasa de propagación de la enfermedad, especialmente en la provincia de Kivu del Norte, se ha vuelto incontrolable.

Epicentro: Casi la mitad de los nuevos casos en una sola región

Expertos médicos internacionales han revelado el mapa geodemográfico de la propagación del virus:

  • Kivu del Norte — epicentro de la epidemia: La situación en las regiones del noreste del país se ha vuelto extremadamente grave;

  • Cuota del 40 %: Actualmente, en todo el Congo, casi el 40 % de todos los nuevos casos confirmados en laboratorio provienen precisamente de esta provincia;

  • Crisis médica: Se destaca que los hospitales y centros de cuarentena de la región no pueden soportar el flujo de pacientes, y se observa una escasez de suministros médicos y equipos de protección.

Estadísticas aterradoras: 4 148 fallecidos desde abril

El período de resurgimiento de la enfermedad y sus trágicas cifras:

  • Inicio de la epidemia: La nueva ola intensa de ébola en la República Democrática del Congo comenzó en abril de 2026;

  • Más de 8 600 pacientes: Según los últimos datos oficiales, el número de ciudadanos con confirmación de contagio por el peligroso virus en todo el país ha alcanzado los 8 603 ;

  • Fallecimientos: Hasta la fecha, la enfermedad ha causado la muerte de 4 148 personas. Esto indica que la tasa de mortalidad entre los infectados es de aproximadamente 48 % .

Llamamiento a la comunidad internacional

Las organizaciones humanitarias piden a los líderes mundiales y a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que intervengan de inmediato:

  • Riesgo de propagación transfronteriza: Debido a la migración no controlada y al entorno de seguridad inestable, la probabilidad de que el ébola se propague a los países vecinos es muy alta;

  • Recursos de emergencia: Para contener la magnitud de la epidemia, se requiere la movilización urgente de vacunas específicas, medicamentos y brigadas médicas internacionales.

La crisis sanitaria en Kivu del Norte se ha convertido en una prueba seria no solo para la región africana, sino también para el sistema global de bioseguridad.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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