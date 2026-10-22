Un virus animal detectado por primera vez en humanos

El virus de Shamonda, que afecta principalmente al ganado, ha sido detectado por primera vez en un ser humano en Francia. El paciente en el que se registró el virus falleció a principios de octubre en Lyon. Así lo informó Euronews .

Se ha informado que, hasta este caso, se creía que el virus no se transmitía a los humanos. El paciente fallecido tenía el sistema inmunológico gravemente debilitado y estaba recibiendo tratamiento en un hospital de Lyon.

Los expertos suponen que el virus pudo haber sido transmitido al paciente a través de un pequeño insecto hematófago. Sin embargo, la fuente exacta de la infección sigue siendo desconocida.

Es posible que las complicaciones cerebrales observadas en el paciente antes de su muerte estén relacionadas con el virus. Actualmente, se está investigando si la infección por Shamonda causó su muerte o si influyeron otros factores. La Organización Mundial de la Salud y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades están colaborando en la investigación.

Por el momento, se ha indicado que no hay pruebas de que el virus represente una amenaza a gran escala para la salud pública.

¿Qué se sabe sobre el virus de Shamonda?

El virus afecta principalmente al ganado vacuno. Los animales infectados pueden presentar fiebre, debilidad y diarrea, y en las vacas puede disminuir la producción de leche. La infección se propaga a través de pequeños insectos picadores.

El virus de Shamonda se identificó por primera vez a mediados de la década de 1960 en Nigeria. Posteriormente, se registró en África y Japón. En el verano de 2026, el virus se propagó entre los animales en varios países europeos.

Este caso en Francia se considera el primer ejemplo conocido de detección del virus en humanos. Aún no se ha llegado a una conclusión definitiva sobre su relación con el fallecimiento.