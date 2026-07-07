El primer paciente con ébola en Francia se recupera y recibe el alta hospitalaria

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El primer paciente con ébola en Francia se recupera y recibe el alta hospitalaria

El primer paciente diagnosticado con el virus del ébola en Francia ha sido tratado con éxito y dado de alta del hospital. Así lo informó el medio France 24.

Se informó que el paciente es un médico que trabajaba en la República Democrática del Congo, a quien se le detectó el virus del ébola tras su regreso a Francia el 23 de junio de este año. Posteriormente, fue ingresado de inmediato en un centro médico especializado y comenzó su tratamiento bajo estricta vigilancia.

Las autoridades sanitarias francesas confirmaron que el médico se ha recuperado completamente. Fue dado de alta el 5 de julio y regresó a su hogar. Este caso es el primero confirmado de virus del ébola registrado en territorio francés. Anteriormente, en 2014, durante la epidemia en África Occidental, dos pacientes fueron trasladados a Francia, pero el diagnóstico se realizó fuera del país.

Según los informes, el médico llegó a Francia en un vuelo de Air France. Aparte de dolor de cabeza, apenas presentó otros síntomas de la enfermedad. Como medida de precaución, otros cinco pasajeros que viajaron en el mismo avión fueron puestos bajo vigilancia y aislados temporalmente.

La Alianza para la Acción Médica Internacional, donde trabaja el médico, confirmó que el paciente es uno de sus empleados. Según el protocolo de la organización, los trabajadores humanitarios que han estado en contacto con pacientes de ébola suelen permanecer en cuarentena durante tres semanas.

Según los últimos datos oficiales, durante la epidemia de ébola que comenzó el 15 de mayo en la República Democrática del Congo, se han confirmado 1 561 casos del virus, de los cuales 506 personas han fallecido a causa de la enfermedad.

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