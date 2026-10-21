Roban la camiseta firmada y el brazalete de capitán de Messi en Francia (video)

Durante los disturbios civiles en París, la capital francesa, objetos valiosos de la estrella argentina Lionel Messifueron robados de un museo de fútbol. Entre ellos se encuentran la camiseta que usó en el « FC Barcelona » con su firma y el brazalete de capitán. Así lo informó TyC Sports.

Según medios extranjeros, el incidente ocurrió el 17 de octubre. Individuos enmascarados irrumpieron en el museo y se llevaron los artículos pertenecientes al jugador. Posteriormente, circularon videos en redes sociales mostrando los objetos robados.

Se informó que la camiseta robada lleva el número 10 de Messi en el « FC Barcelona ». El brazalete de capitán, también firmado, estaba exhibido en un marco.

El incidente ocurrió mientras se llevaban a cabo protestas en Francia contra el aumento del costo de vida y los problemas en el sistema educativo. En algunas zonas, las manifestaciones derivaron en disturbios y enfrentamientos con la policía.

Hasta el momento, no se ha publicado información fiable sobre la recuperación de los objetos robados ni sobre la detención de los sospechosos.