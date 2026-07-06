Roban objetos raros de un famoso museo en Francia

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Roban objetos raros de un famoso museo en Francia

Cerca de 20 objetos raros fueron robados del museo Lalique, ubicado en Francia. Según las estimaciones iniciales, el valor total de las piezas desaparecidas podría alcanzar los 4 millones de euros.

Según las fuentes, el crimen se cometió la noche del 5 de julio. Personas desconocidas forzaron la puerta de entrada, rompieron seis vitrinas de cristal y se llevaron las piezas expuestas.

El sistema de alarma del museo se activó durante el incidente. Sin embargo, el primer aviso a la policía no fue dado por el servicio de seguridad, sino por una empleada de limpieza. Por ello, se está investigando la actuación del personal de seguridad y por qué no se tomaron medidas rápidas.

El museo Lalique había reforzado sus controles tras el robo ocurrido en el Louvre en octubre de 2025. A pesar de las medidas adicionales, los delincuentes lograron entrar al museo y llevarse objetos de gran valor.

El museo está dedicado a René Lalique y su legado creativo. El maestro francés es famoso por sus obras en el arte de la joyería y el vidrio, especialmente en los estilos Art Nouveau y Art Déco.

Actualmente, la policía busca los objetos robados. Como parte de la investigación, se están analizando las grabaciones de las cámaras de seguridad, los datos de la alarma y los testimonios del personal del museo.

Anteriormente, las antigüedades robadas del museo del Louvre fueron valoradas en 88 millones de euros.

FranciaMuseo LaliqueLouvreRené Lalique
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Nigina Zarqarayeva
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