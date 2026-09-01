El presidente Milei reacciona al retiro de Messi de la selección

Se espera que se cierre una de las páginas más importantes de la era del fútbol en Argentina. La decisión de Lionel Messi de poner fin a su carrera en la selección nacional provocó una reacción del presidente del país, Javier Milei.

Milei publicó una foto de Messi en las redes sociales con un mensaje breve pero conmovedor.

« ¡Muchas gracias, hombre increíble! »

Milei expresó su gratitud a Messi

Esta reacción del presidente argentino demostró una vez más la importancia de los 20 años de carrera de Messi en la selección.

Messi anunció su decisión de retirarse de la selección argentina el 31 de agosto. En su carta de despedida, el jugador expresó su especial agradecimiento a los aficionados que lo apoyaron a lo largo de los años.

La carrera de Messi en la selección nacional será recordada no solo por su longevidad, sino también por sus victorias históricas.

Con Argentina:

ganó la Copa del Mundo 2022 ;

conquistó la Copa América 2021 y 2024 ;

fue campeón de la Finalissima 2022 ;

obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2008.

Estos resultados consolidaron aún más el lugar de Messi en la historia del fútbol argentino.

El mayor sueño también se hizo realidad

La carrera de Messi con la selección tuvo momentos difíciles. Perdió varias finales importantes e incluso llegó a tomar decisiones serias sobre su futuro en el equipo.

Sin embargo, los años siguientes se convirtieron en el período más exitoso de su carrera.

Primero la Copa América, luego la Finalissima y finalmente la victoria en el Mundial de Qatar aseguraron que Messi lograra su objetivo principal con Argentina.

¿Qué dijo en su carta de despedida?

Messi agradeció a los aficionados de la selección en su mensaje. Destacó el apoyo recibido durante sus 20 años de carrera con Argentina.

Según el jugador, la decisión se tomó después de la Copa del Mundo 2026.

Esto significa que la gran era de Messi con la selección argentina llega a su fin.

El fútbol argentino se queda sin Messi

Para Lionel Messi la carrera en la selección significa mucho más que simples estadísticas. Vivió tanto las derrotas como las mayores victorias junto a Argentina.

El camino desde los Juegos Olímpicos de 2008 hasta la Copa del Mundo 2022 duró más de 20 años.

Ahora, una nueva era podría comenzar para el fútbol argentino. Aunque Messi ya no salte al campo con la camiseta nacional, su nombre quedará como una de las páginas más grandes en la historia del fútbol del país.