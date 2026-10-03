Una fuerza imparable en el FC Barcelona: ¡Raphinha es el mejor de España por segundo mes consecutivo!

El extremo del FC Barcelona, Raphinha, sigue mostrando un nivel estelar en La Liga española. El delantero brasileño ha sido nombrado mejor jugador del torneo por segundo mes consecutivo.

El departamento de prensa de La Liga anunció los resultados oficiales de la votación de septiembre. Según los mismos, Raphinha, quien ya fue el mejor en agosto, no dio opciones a nadie en septiembre.

9 puntos de contribución en 4 partidos: las estadísticas increíbles de Raphinha

La estrella brasileña vivió en septiembre uno de los periodos más brillantes y productivos de su carrera con el conjunto catalán:

Balance total: En solo 4 partidos, 7 goles y 2 asistencias !

Dos hat-tricks: Mientras que Raphinha anotó un gol contra el Valencia, logró dos hat-tricks consecutivos en los enfrentamientos contra el Racing y el Sevilla.

Mbappé y otras estrellas quedaron atrás

En la encuesta oficial de La Liga, el líder del FC Barcelona superó a varios competidores de renombre para lograr la victoria absoluta:

Superó con una diferencia significativa a jugadores como la estrella del Real Madrid, Kylian Mbappé, el delantero del Atlético Jonathan David, además de Sergio Camello (Rayo Vallecano) y Fer Niño (Elche).

Este estado de forma espectacular de Raphinha no solo lidera a los catalanes hacia la cima del campeonato español, sino que lo ha convertido en uno de los extremos más peligrosos del mundo en la actualidad.