¡La camiseta de la final de Pelé se vendió en subasta por casi 5 millones de dólares!

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¡La camiseta de la final de Pelé se vendió en subasta por casi 5 millones de dólares!

La camiseta que Pelé usó en la final de la Copa del Mundo de 1958 contra Suecia se vendió en una subasta por 4,88 millones de dólares. Este precio marcó un nuevo récord para artículos de colección pertenecientes a la leyenda del fútbol.

En aquella final, Brasil venció a Suecia por 5-2. Pelé tenía solo 17 años en ese momento y anotó dos goles durante el partido.

Después de la final, le entregó la camiseta a su compañero de equipo Didi. Posteriormente, Didi donó esta prenda al Museo del Deporte de Río de Janeiro.

Vendida en una subasta de Sotheby's, esta camiseta superó el récord anterior de un objeto relacionado con Pelé. Hasta entonces, el artículo más caro era su tarjeta de jugador de 1958, comprada por 1,33 millones de dólares en 2022.

La camiseta de Pelé ocupa el segundo lugar entre las más caras en la historia del fútbol. Solo está por detrás de la camiseta de Diego Maradona, usada en el Mundial de 1986 contra Inglaterra y vendida por 9,28 millones de dólares.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor
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