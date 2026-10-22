Detectan en EE. UU. un parásito devorador de tejidos vivos tras décadas de ausencia

En el estado de Texas, EE. UU., se ha detectado un peligroso parásito que se alimenta de tejidos vivos: el gusano barrenador del Nuevo Mundo. Este es el primer caso registrado del parásito en un animal salvaje en el país. La información fue confirmada por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.

Se informó que el parásito fue hallado en un alce que vivía en un coto de caza en el condado de Pecos, Texas. Las autoridades fueron notificadas después de que el animal fuera cazado.

Se intensifican las inspecciones en animales salvajes

Tras el incidente, la Comisión de Salud Animal de Texas está revisando los límites de las áreas donde el parásito podría propagarse. El Departamento de Agricultura de EE. UU. y el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas están realizando inspecciones adicionales en la fauna local.

Alan Cain, director del departamento de vida silvestre de Texas, instó a los cazadores y propietarios de tierras a estar atentos a los signos del parásito en los animales. También pidió precaución a quienes visitan la naturaleza durante la temporada de caza.

¿Cómo regresó el parásito a EE. UU.?

El gusano barrenador del Nuevo Mundo fue erradicado en EE. UU. hace varias décadas. Sin embargo, en los últimos años, comenzó a propagarse hacia el norte desde México a través de América Central. Esta situación ha generado gran preocupación en el sector ganadero estadounidense.

Para limitar la propagación del parásito, EE. UU. suspendió el año pasado la importación de ganado vivo desde México. Las importaciones se reanudaron gradualmente en agosto de este año a través de un puesto fronterizo en Arizona.

Se señala que la interrupción de la importación de ganado afectó el suministro de reses en EE. UU., provocando un aumento récord en los precios de la carne de vacuno.

A pesar de esto, se han seguido observando casos relacionados con el parásito. En junio de este año, se detectó en un ternero en el condado de Zavala, Texas, fronterizo con México. Posteriormente, se registraron otros casos de infestación, incluso en caballos y perros.

¿Qué tan peligroso es para los animales?

Las larvas de la mosca del gusano barrenador del Nuevo Mundo penetran en los tejidos vivos del cuerpo del animal y se alimentan de ellos. Este proceso puede provocar heridas graves y el desarrollo de infecciones.

Si no se brinda atención veterinaria a tiempo, la condición del animal puede empeorar, llegando incluso a la muerte. Por ello, los expertos enfatizan la importancia de reportar síntomas sospechosos en animales salvajes y domésticos a las autoridades competentes.