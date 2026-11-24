El incidente ocurrió el 6 de julio de 2025 en el distrito de Manavgat. Un león llamado «Zeus» escapó de su jaula en un zoológico privado y se abalanzó sobre Süleyman Kır, quien descansaba con su esposa en un campo de cacahuetes cercano. El hombre forcejeó con el león, sujetándolo por el cuello. Como resultado, sufrió heridas en la oreja, el rostro, el cuerpo y las piernas, siendo hospitalizado durante varios días. El león fue abatido posteriormente.

La noticia sobre la presencia de un león en el distrito de Sariyer, en Estambul, trajo de vuelta los recuerdos de Süleyman Kır, quien sufrió un ataque de una fiera en Antalya. En julio de 2025, un león que escapó de un zoológico lo atacó, obligando al hombre a luchar contra el depredador para salvar su vida.

A pesar de ello, Süleyman Kır no guardó rencor hacia el animal. En una entrevista tras el suceso, afirmó: «Perdono al león. Pero no perdono a las personas con malas intenciones. En realidad, el león no tiene la culpa». Según el hombre, los responsables de permitir su fuga deben rendir cuentas, no el animal.

En Estambul las noticias recientes no pasaron desapercibidas para Kır. Tras el reporte de un león en Sariyer, instó a los ciudadanos a ser cautelosos. Destacó que, ante una situación así, es fundamental informar de inmediato a las autoridades de seguridad.

Como dato, el 22 de noviembre se recibió un aviso sobre la presencia de un león en el barrio de Uskumruköy, en el distrito de Sariyer, Estambul. La gendarmería, los servicios de emergencia y especialistas veterinarios participaron en la búsqueda. Sin embargo, el 23 de noviembre, la gobernación de Estambul informó que, tras analizar nuevas grabaciones, se determinó que el animal avistado probablemente no era un león ni otro gran felino.