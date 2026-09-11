Frustran intento de importación ilegal de 252 000 huevos a Kazajistán

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Frustran intento de importación ilegal de 252 000 huevos a Kazajistán

Desde Rusia a Kazajistán se evitó un intento de introducir 252 000 huevos de gallina sin documentos de control veterinario. Así lo informó el Ministerio de Agricultura de Kazajistán.

Según el ministerio, en el puesto de control veterinario «Jaysan», los funcionarios de la inspección territorial de la región de Aktobe del Comité de Control y Supervisión Veterinaria del Ministerio de Agricultura de Kazajistán inspeccionaron un vehículo que se dirigía desde Rusia a Baikonur.

Durante la inspección, se determinó que la carga carecía de los documentos veterinarios necesarios.

Se redactó un acta y un informe administrativo sobre el incidente. El lote completo de huevos fue devuelto a Rusia.

Asimismo, se explicó al transportista los requisitos de la legislación veterinaria y las normas para el transporte de productos controlados a través de la frontera estatal.

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