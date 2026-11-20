Con un aspecto que recuerda a las criaturas extraterrestres de las películas de ciencia ficción, esta oruga gigante es uno de los insectos más inusuales de la naturaleza. Se trata de la oruga de la polilla Cabbage Tree Moth. Aunque destaca por su gran tamaño y su aspecto espinoso, en realidad es totalmente inofensiva para los humanos.

Esta oruga alcanza una longitud de 70 milímetros (2,8 pulgadas) y un diámetro de unos 15 milímetros (0,59 pulgadas). Se encuentra entre las orugas más notables del mundo por su apariencia y diversidad de colores. Algunas son de un negro intenso cubiertas de espinas blancas afiladas, mientras que otras destacan por su cuerpo rojo y espinas amarillas. Estos colores y formas inusuales le dan la apariencia de una criatura de otro planeta.

El revestimiento espinoso del cuerpo de la oruga puede dar la impresión de que es una criatura peligrosa. Pero esta apariencia es engañosa. Sus espinas no son duras, sino suaves y flexibles. Sus colores brillantes sirven como mecanismo de defensa natural, disuadiendo a los depredadores de acercarse.

Curiosamente, estas orugas, que parecen monstruos extraterrestres devoradores de hombres en las películas, son en realidad comestibles. En algunas partes de África tropical, la población local las consume como alimento. Debido a su gran tamaño y alto valor nutricional, estas orugas también tienen importancia económica.

Al mismo tiempo, estas orugas tienen un apetito voraz y pueden devorar todas las hojas de los árboles de los que se alimentan en poco tiempo. Consumen las hojas tan rápido que el árbol se queda sin ellas en un abrir y cerrar de ojos.

Una vez que las orugas alcanzan su tamaño completo, bajan del árbol, se entierran en el suelo circundante y se convierten en crisálida. Tras un tiempo, de la crisálida emergen grandes polillas marrones con patrones complejos y hermosos en sus alas.

La naturaleza está llena de orugas extraordinarias. Entre ellas hay orugas capaces de emitir sonidos, orugas transparentes cuyos órganos internos son visibles, e incluso orugas que parecen ramas de árbol. Cada una de ellas, por su apariencia y mecanismos de defensa, demuestra lo diversa y sorprendente que es la naturaleza.