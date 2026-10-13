Operan a un ternero nacido con patas en la cabeza en Australia

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Operan a un ternero nacido con patas en la cabeza en Australia

En Australia, un ternero que nació con dos patas adicionales creciendo en su cabeza ha dejado atónitos a los veterinarios. El animal, apodado Spider, fue considerado inicialmente para la eutanasia, pero los especialistas decidieron darle una oportunidad. La cirugía fue un éxito, según informó ABC News.

El suceso ocurrió en el estado de Queensland, Australia. Los expertos señalan que los casos de ganado nacido con extremidades adicionales ocurren, pero el caso de Spider destaca porque los miembros se formaron directamente en su cabeza.

Imke Tammen, de la Escuela de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Sídney, afirma que aún no se conoce la causa exacta de esta inusual condición. Los científicos sugieren como una de las posibles causas el fenómeno del «gemelo parásito»como explicación.

Un ternero negro con grandes cicatrices en la cabeza tras la operación.

Esta condición puede ocurrir en las primeras etapas del desarrollo embrionario, donde los tejidos de un gemelo se alojan en el organismo del otro. Como resultado, existe la posibilidad de que se formen extremidades adicionales. Sin embargo, los expertos aún no han confirmado que este proceso haya ocurrido en el caso de Spider.

Además, los factores genéticos también podrían ser responsables de la aparición de las patas adicionales. En algunas razas de ganado, tales defectos congénitos están relacionados con mutaciones hereditarias específicas. Asimismo, otras alteraciones en el desarrollo embrionario pueden derivar en estas anomalías.

La veterinaria Megan Smith comentó que es la primera vez en sus 20 años de trayectoria que se encuentra con un caso así. Los dueños de Spider, preocupados por su bienestar futuro, consideraron inicialmente la eutanasia.

Sin embargo, los veterinarios optaron por intentar salvar al ternero. Las patas adicionales podrían haber afectado su movilidad y equilibrio a medida que creciera, por lo que se decidió extirparlas quirúrgicamente.

La operación duró aproximadamente 90 minutos y concluyó con éxito. Tras el procedimiento, Spider se recuperó rápidamente y fue devuelto con su madre.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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