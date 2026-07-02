38 parásitos hallados en el cerebro de una mujer tras un viaje a la India

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38 parásitos hallados en el cerebro de una mujer tras un viaje a la India

Lo que comenzó como un simple viaje turístico cambió completamente la vida de una mujer. Laurie Denman, del Reino Unido, relató cómo tuvo que luchar contra enfermedades graves durante casi diez años después de su viaje a la India.

Laurie viajó a la India en 2007, cuando tenía veintitantos años. Durante el viaje, fue precavida y consumió solo platos vegetarianos para evitar enfermarse. Sin embargo, esto no la protegió de un parásito peligroso.

Cuatro años después, se extrajo de su organismo una tenia de casi un metro de largo. Los médicos pensaron que el problema estaba resuelto. Pero poco después, la mujer empezó a sufrir fuertes dolores de cabeza, ataques epilépticos y otros síntomas preocupantes.

Los exámenes resultaron en un diagnóstico de neurocisticercosis para Laurie. Esta es una enfermedad parasitaria peligrosa que se desarrolla cuando las larvas de la tenia del cerdo llegan al cerebro. Los médicos determinaron que en su cerebro había 38 parásitos en total.

Los especialistas señalan que esta enfermedad se contrae generalmente al consumir agua o alimentos contaminados con huevos de parásitos, así como por no respetar las normas de higiene personal.

El proceso de tratamiento fue extremadamente duro para Laurie. Los médicos tuvieron que consultar con especialistas de diversos países. Debido a los potentes fármacos, su apariencia cambió, perdió su licencia de conducir e incluso tuvo que dejar de trabajar.

La reaparición recurrente de quistes en el cerebro le provocó estados de depresión y ansiedad. Durante un tiempo, incluso fue tratada en una institución de salud mental.

Hoy en día, el estado de Laurie Denman ha mejorado considerablemente. Afirma que los tratamientos que recibe desde 2017 han dado resultados y que casi no hay complicaciones de la enfermedad.

Ahora está preparando un podcast de 12 episodios sobre las duras pruebas que superó. Su objetivo es apoyar y dar esperanza a las personas que enfrentan enfermedades similares.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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