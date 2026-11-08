La carne transparente de un restaurante japonés causa revuelo en Internet

Una famosa cadena de restaurantes en Japón ha causado un gran debate en las redes sociales debido a una situación inusual. Se trata de lonchas de cerdo cortadas tan finamente que son casi transparentes, permitiendo ver lo que hay debajo. Los usuarios de Internet han apodado a estos trozos de carne «carne invisible» en tono de broma.

Shabu-yo es una cadena de restaurantes japonesa especializada en shabu-shabu, que ofrece un servicio de buffet libre. Recientemente, la extrema delgadez de su carne de cerdo se volvió viral. Apodada «stealth pork» o «cerdo invisible» en las redes, este corte generó numerosos comentarios irónicos y debates intensos.

Un usuario en X calificó la tecnología de corte como sorprendente. Sin embargo, añadió con humor que si el restaurante intenta reducir costes de esa manera, quizás no debería ofrecer un servicio de buffet libre.

Otro usuario comentó bajo la foto original: «¿Acaso existen los cerdos transparentes?». Cabe destacar que la foto ha sido vista más de 3 millones de veces en X.

El autor de la publicación original también bromeó sobre las ventajas de la «carne invisible». Según él, cuanto más finas sean las lonchas, más piezas pueden comer los clientes y presumir ante sus amigos de la cantidad consumida.

La polémica alcanzó tal magnitud que Shabu-yo tuvo que emitir una declaración oficial hace unos días para pedir disculpas por lo sucedido.

«Hemos detectado que en algunas de nuestras sucursales, la carne se sirvió sin cumplir con los estándares de porciones establecidos por la empresa. Pedimos disculpas por haber ofrecido productos que no cumplían con las expectativas de calidad de nuestros clientes», declaró el restaurante.

En realidad, tal técnica de corte es impresionante. Incluso los profesionales del jamón podrían envidiar tal precisión. Sin embargo, este incidente ha puesto sobre la mesa cuestiones sobre la calidad del producto y el cumplimiento de los estándares en los restaurantes.