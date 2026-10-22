Australia legaliza la transformación de difuntos en tierra

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Australia legaliza la transformación de difuntos en tierra

Se está introduciendo una alternativa inusual a los funerales en Australia. El estado de Nueva Gales del Sur ha aprobado una ley que permite convertir a los difuntos en tierra fértil mediante un proceso especial. Según la nueva normativa, la población podrá utilizar este método a partir de 2028.

Según informa el periódico The Sydney Morning Herald, esta iniciativa busca ofrecer una alternativa más barata y ecológica frente a los entierros y cremaciones tradicionales. El proyecto de ley fue impulsado por el diputado independiente Alex Greenwich.

¿Cómo se convierte al difunto en tierra?

Este método se denomina terraformación o compostaje humano. En el proceso, el cuerpo del difunto se coloca en un contenedor hermético especial junto con materiales naturales como paja, heno y pétalos de flores.

Dentro del contenedor, se garantiza la circulación de aire durante 40 a 60 días. Como resultado, la materia orgánica se descompone, creando un suelo fértil que puede usarse para el cultivo de plantas. El producto final se entrega a los familiares del difunto.

¿Por qué surgió la necesidad de este método?

Quienes apoyan este nuevo método funerario destacan varias ventajas. En primer lugar, este proceso no requiere un espacio separado en un cementerio tradicional. Esto es importante en áreas donde falta espacio en los cementerios.

En segundo lugar, la terraformación puede emitir menos gases de efecto invernadero que la cremación. Además, se espera que este método sea más económico que un funeral convencional. Se ha señalado que en Australia los costos de un entierro tradicional pueden alcanzar los 50 000 dólares.

¿Cuándo entrará en vigor la nueva normativa?

Está prevista la creación de centros especializados con licencia que cumplan con los requisitos sanitarios y ambientales para prestar este servicio en Australia. Se espera que comiencen a operar para 2028.

Esta decisión se considera uno de los primeros pasos para legalizar este método funerario en Australia y en el hemisferio sur. A nivel mundial, el compostaje humano ya está permitido en algunos estados de EE. UU. y en la región de Schleswig-Holstein, Alemania.

Nueva Gales del SurAlex GreenwichCompostaje humanoTerraformaciónAustralia
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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