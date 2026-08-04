Kirguistán prohíbe la cremación de personas fallecidas

En Kirguistán se ha prohibido la cremación, es decir, la incineración, de los cuerpos de las personas fallecidas. Así se establece en las enmiendas a la ley «Sobre el entierro y los servicios funerarios», firmadas por el presidente del país, Sadyr Japarov. Nur.kz informó sobre ello.

El documento fue aprobado por el Jogorku Kenesh el 25 de junio de 2026. Según las nuevas normas, se han eliminado de la ley las disposiciones relativas a la cremación como método de entierro. También se han derogado las normas relacionadas con el entierro de urnas que contienen cenizas.

La ley define ahora el concepto de «cremación» no como la incineración de un cuerpo humano, sino como el proceso de destrucción térmica, en instalaciones especiales, de los residuos biológicos generados por la actividad médica.

Por ello, queda prohibido utilizar los crematorios para incinerar los cuerpos de personas fallecidas, así como fetos abortados o bebés nacidos muertos. Estas instalaciones solo podrán utilizarse para eliminar, conforme a los requisitos sanitarios, objetos biológicos procedentes de la actividad médica.

El documento también establece el procedimiento para enterrar a personas fallecidas cuya identidad no haya sido determinada o cuyos cuerpos no hayan sido reclamados. Serán enterradas por servicios especializados en zonas especialmente reservadas de los cementerios, con la autorización de los órganos competentes de asuntos internos.

La ley entrará en vigor diez días después de su publicación oficial. El Gobierno deberá adaptar las normas vigentes a los requisitos de la nueva ley.