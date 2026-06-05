Cucarachas valoradas en más de 142.000 dólares incautadas en Australia

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Cucarachas valoradas en más de 142.000 dólares incautadas en Australia

Se llevó a cabo una de las mayores redadas en la historia del país en Australia, resultando en la incautación de más de 100.000 cucarachas vivas de un criador, ya que su tenencia está prohibida. ABC News informó sobre esto.

El valor total de las cucarachas sibilantes de Madagascar y las especies Dubia incautadas ascendió a 200.000 dólares australianos (aproximadamente 142.000 dólares estadounidenses). La redada tuvo lugar en mayo en la ciudad de Bathers, Nueva Gales del Sur.

La cucaracha sibilante de Madagascar es una de las cucarachas más grandes del mundo, alcanzando hasta 5–8 centímetros. Las fotos oficiales muestran insectos más grandes que un dedo, del tamaño de una palma.

En Australia, la tenencia, cría y venta de estas especies está prohibida por ley. Las autoridades enfatizan que podrían representar una amenaza para el medio ambiente y propagar enfermedades.

Aún no se han presentado cargos formales contra el criador, y los insectos incautados están programados para ser destruidos.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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