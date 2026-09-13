Un toro vendido por 300 000 dólares en Australia: ¿qué justifica su precio?

En una subasta en Australia, un toro de raza Angus se vendió por un precio récord para el país: 420 000 dólares australianos, es decir, casi 300 000 dólares estadounidenses. A los compradores les atrajo no solo el peso del animal de 19 meses, sino también sus características genéticas.

El toro, apodado Wyatt W50, fue criado en la famosa granja de cría Millah Murrah, en el estado de Nueva Gales del Sur. Esta granja es considerada una de las más prestigiosas de Australia en la cría de ganado Angus de alta calidad.

Con 19 meses de edad, Wyatt W50 también llamó la atención en la subasta por su peso de 834 kilogramos.

Sin embargo, para los compradores, el mayor valor no estaba en su peso, sino en sus altas cualidades genéticas. La raza Angus es conocida por su rendimiento cárnico y su rápida ganancia de peso. Por ello, los toros con buen pedigrí pueden tener un gran valor económico para las explotaciones ganaderas.

Aunque este nuevo récord australiano es alto, el récord mundial es varias veces superior. En 2019, en una subasta celebrada en EE. UU., un toro Angus llamado SAV America 8018 se vendió por 1,51 millones de dólares.