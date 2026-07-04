La OMS anuncia el fin de la epidemia de hantavirus en el buque «Hondius»

La epidemia de hantavirus que comenzó en el buque de crucero «Hondius» ha terminado. La Organización Mundial de la Salud lo ha comunicado. La última persona que había estado en contacto con un individuo infectado salió de cuarentena, su análisis dio resultado negativo. No se ha registrado ningún nuevo paciente después del 25 de mayo.

El foco de la enfermedad se identificó en la primavera de 2026 durante un viaje por el océano Atlántico. Se registraron un total de 13 casos confirmados y probables entre los pasajeros y los miembros de la tripulación. Tres pacientes fallecieron.

Los análisis mostraron que la enfermedad fue causada por el virus Andes. Se trata de una de las especies poco frecuentes de hantavirus, presente principalmente en ciertas regiones de América del Sur. A diferencia de otros hantavirus, el virus Andes puede transmitirse de persona a persona mediante contacto prolongado y cercano.

El hantavirus se transmite en la mayoría de los casos por roedores. Una persona puede enfermarse al inhalar polvo mezclado con partículas del virus. Los síntomas comienzan con fiebre, dolor de cabeza y muscular, náuseas y debilidad. En casos agravados, puede producirse daño pulmonar y dificultad respiratoria severa.

Para controlar la epidemia, los pasajeros y las personas que habían estado en contacto con ellos fueron puestos bajo vigilancia en varios países. Tras finalizar los períodos de cuarentena y no registrarse nuevos casos, la OMS consideró concluida la epidemia.