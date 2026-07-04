La OMS anuncia el fin de la epidemia de hantavirus en el buque «Hondius»

·41·Mundo
La OMS anuncia el fin de la epidemia de hantavirus en el buque «Hondius»

La epidemia de hantavirus que comenzó en el buque de crucero «Hondius» ha terminado. La Organización Mundial de la Salud lo ha comunicado. La última persona que había estado en contacto con un individuo infectado salió de cuarentena, su análisis dio resultado negativo. No se ha registrado ningún nuevo paciente después del 25 de mayo.

El foco de la enfermedad se identificó en la primavera de 2026 durante un viaje por el océano Atlántico. Se registraron un total de 13 casos confirmados y probables entre los pasajeros y los miembros de la tripulación. Tres pacientes fallecieron.

Los análisis mostraron que la enfermedad fue causada por el virus Andes. Se trata de una de las especies poco frecuentes de hantavirus, presente principalmente en ciertas regiones de América del Sur. A diferencia de otros hantavirus, el virus Andes puede transmitirse de persona a persona mediante contacto prolongado y cercano.

El hantavirus se transmite en la mayoría de los casos por roedores. Una persona puede enfermarse al inhalar polvo mezclado con partículas del virus. Los síntomas comienzan con fiebre, dolor de cabeza y muscular, náuseas y debilidad. En casos agravados, puede producirse daño pulmonar y dificultad respiratoria severa.

Para controlar la epidemia, los pasajeros y las personas que habían estado en contacto con ellos fueron puestos bajo vigilancia en varios países. Tras finalizar los períodos de cuarentena y no registrarse nuevos casos, la OMS consideró concluida la epidemia.

Organización Mundial de la SaludHondiusVirus Andes
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Una nadadora turca conquista el estrecho más peligroso del mundoUna nadadora turca conquista el estrecho más peligroso del mundoHoy, 16:27Periodista secuestrada en México: su cuerpo encontrado quemadoPeriodista secuestrada en México: su cuerpo encontrado quemadoHoy, 15:58Una cisterna de gas explotó en IndiaUna cisterna de gas explotó en IndiaHoy, 15:52Perro perdido regresa con su dueño gracias a un video viralPerro perdido regresa con su dueño gracias a un video viralHoy, 15:45Seis mujeres inventoras que cambiaron radicalmente nuestra vida con sus inventosSeis mujeres inventoras que cambiaron radicalmente nuestra vida con sus inventosHoy, 15:34Un niño queda colgado fuera de un balcón en TurquíaUn niño queda colgado fuera de un balcón en TurquíaHoy, 15:30
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Fenómeno raro el 12 de agosto: el día se convierte en noche al instante
Fenómeno raro el 12 de agosto: el día se convierte en noche al instante
Un gato que apoya a la selección de Uzbekistán hace reír a las redes sociales
Un gato que apoya a la selección de Uzbekistán hace reír a las redes sociales
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
El hallazgo de un niño de 11 años en una playa de Inglaterra sorprende a los científicos
El hallazgo de un niño de 11 años en una playa de Inglaterra sorprende a los científicos
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes
Mujer de 63 años es madre por primera vez
Mujer de 63 años es madre por primera vez
Primer caso de eutanasia en un niño pequeño en los Países Bajos
Primer caso de eutanasia en un niño pequeño en los Países Bajos