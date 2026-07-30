El fascinante método de China: ¿Qué es la «oreja de hierro» y qué efecto tiene?

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El fascinante método de China: ¿Qué es la «oreja de hierro» y qué efecto tiene?

En China, el método inusual conocido como «oreja de hierro» es una de las prácticas interesantes de la medicina tradicional. Este método se basa en los antiguos principios de la acupresión y utiliza anillos metálicos especiales para estimular simultáneamente los puntos biológicamente activos de la oreja.

Según la medicina tradicional china, la oreja contiene numerosos puntos reflejos conectados a diversos órganos y sistemas del cuerpo humano. Por lo tanto, se destaca que aplicar presión en estos puntos puede ayudar a equilibrar el flujo de energía en el organismo, relajar los músculos, mejorar la circulación sanguínea y reducir el estrés y la fatiga.

Aunque algunas personas afirman sentirse más ligeras después del tratamiento y notar una disminución en la tensión de los músculos del cuello y los hombros, los estudios científicos no han confirmado plenamente la eficacia de este método. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que se han realizado investigaciones sobre la acupuntura y la acupresión en ciertos casos, pero no existen pruebas clínicas suficientes y fiables sobre los beneficios del método de la «oreja de hierro».

A pesar de ello, la «oreja de hierro» sigue siendo hoy en día un tratamiento inusual que aún se encuentra en China y que despierta el interés de muchos turistas y amantes de la medicina tradicional.

ChinaOrganización Mundial de la Salud
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