La situación relacionada con el dengue en Bangladés sigue siendo grave. Desde principios de 2026, 502 personas han fallecido a causa de esta enfermedad en el país. El número de pacientes infectados y hospitalizados ha alcanzado los 164 107.

Según datos de la Dirección General de Servicios de Salud del país, en las últimas 24 horas, hasta el 16 de noviembre, 1 598 nuevos pacientes fueron hospitalizados y tres personas perdieron la vida. Hasta la fecha, 157 988 pacientes han sido tratados y dados de alta. Actualmente, 5 617 personas continúan recibiendo atención en centros médicos.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los casos de dengue han aumentado drásticamente en Bangladés desde julio. En la semana 44 de noviembre, se registraron 12 981 casos sospechosos, lo que representa un aumento del 12 % respecto a la semana anterior.

Los expertos señalan que la temporada de dengue podría prolongarse más de lo habitual este año. La continuidad de las lluvias y el aumento de los focos de agua estancada crean condiciones favorables para la proliferación de los mosquitos Aedes, transmisores de la enfermedad. Además, la propagación de la infección no solo en las grandes ciudades, sino también en las zonas rurales, complica la situación.