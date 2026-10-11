Muerte de una empleada de laboratorio en Rusia: la OMS no encontró pruebas de la propagación de una enfermedad peligrosa

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Muerte de una empleada de laboratorio en Rusia: la OMS no encontró pruebas de la propagación de una enfermedad peligrosa

Surgieron preocupaciones tras la muerte por neumonía de una empleada que trabajaba en un centro de investigación antipeste en la región rusa de Irkutsk. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que no se han encontrado pruebas de una propagación continua de la enfermedad relacionada con el incidente, informó Reuters.

Según los informes, el 2 de octubre, Darya Shipilova, una empleada de laboratorio de 28 años, falleció de neumonía por causas desconocidas. Tras esto, las autoridades rusas pusieron en cuarentena a cerca de 200 personas que estuvieron en contacto con ella.

La OMS informó que los análisis realizados a la fallecida y a las personas que tuvieron contacto con ella dieron resultados negativos para los patógenos peligrosos examinados. Asimismo, no se detectaron síntomas de la enfermedad ni otros casos de neumonía grave relacionados con este suceso entre los contactos.

La organización destaca que la principal incertidumbre es la falta de un diagnóstico preciso sobre la enfermedad que causó la muerte. Por su parte, las autoridades rusas afirmaron que la mujer contaba con las vacunas necesarias y que no se encontraron microorganismos relacionados con su trabajo de laboratorio en su organismo.

El 8 de octubre, Rusia anunció la finalización de los exámenes médicos a las personas que estuvieron en contacto con la fallecida. Por el momento, la OMS señala que no hay pruebas que confirmen un brote de peste en Rusia.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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