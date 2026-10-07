Más de 170 millones de niños sufren obesidad en el mundo

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Más de 170 millones de niños sufren obesidad en el mundo

La Organización Mundial de la Salud ha informado que la obesidad es cada vez más común entre niños y adolescentes en todo el mundo. En 2024, se registró obesidad en más de 170 millones de niños de entre 5 y 19 años.

Según los datos, esta cifra se ha multiplicado casi por cuatro desde 1990. Cerca de 70 millones de los casos corresponden a niños de entre 5 y 9 años.

La OMS ha desarrollado por primera vez directrices específicas para el tratamiento de la obesidad infantil. La organización recomienda aumentar la actividad física, mejorar los hábitos alimenticios y cambiar los enfoques conductuales para resolver el problema.

Al mismo tiempo, la OMS no recomienda el uso de medicamentos específicos, intervenciones quirúrgicas o dispositivos para perder peso para tratar la obesidad en niños menores de 9 años.

La organización subraya que no basta con abordar el problema solo desde el punto de vista del tratamiento. También es fundamental ampliar las oportunidades de alimentación saludable y actividad física para los niños.

Anteriormente, la Federación Mundial de Obesidad pronosticó que para el año 2040, más de 500 millones de niños en el mundo podrían enfrentar problemas de sobrepeso, de los cuales 227 millones podrían sufrir complicaciones relacionadas con la obesidad.

Organización Mundial de la SaludObesidadFederación Mundial de ObesidadObesidad Infantil 2024Salud Pública
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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