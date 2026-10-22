Un hombre chino estafado con una suscripción de gimnasio de 300 años

Un hombre que vive en Hangzhou, China, perdió más de 870 000 yuanes tras confiar en la propuesta del personal de un gimnasio. Planeaba obtener beneficios comprando suscripciones a bajo precio para revenderlas más caras. Sin embargo, terminó con suscripciones válidas por 300 años y 1 200 sesiones de entrenamiento personal.

Según medios chinos, el hombre, conocido como Jin, frecuentaba el gimnasio Ranyan Fitness desde hace tres años. Un día, un comercial le ofreció una oferta especial para clientes fieles, permitiéndole comprar suscripciones con descuento para luego revenderlas al doble de precio.

El personal del gimnasio prometió un reembolso total si las suscripciones no se vendían en dos meses.

Atraído por la promesa de ganancias, invirtió una gran suma.

«Me propusieron comprar la suscripción por 8 888 yuanes. Dijeron que la venderían por 16 666 yuanes y que solo cobrarían una comisión del 10 %», declaró Jin.

Días después de comprar una suscripción anual, el comercial lo contactó de nuevo diciendo que quedaban algunas suscripciones en promoción. El hombre invirtió más para aumentar sus ingresos. Luego fue presentado al director del gimnasio, quien le ofreció un plan de inversión aún más atractivo.

El hombre afirma haber comprado casi 1 200 sesiones de entrenamiento personal y 300 suscripciones anuales entre el 10 de mayo y el 9 de julio, por un total de 871 273,27 yuanes, unos 121 000 dólares.

«Al final, me dieron 26 contratos gruesos. Cada uno estipulaba que las suscripciones no podían ser transferidas a otra persona», añadió.

Considerando que la esperanza de vida media en China es de unos 78 años, es prácticamente imposible para Jin utilizar plenamente sus suscripciones de 300 años.

A mediados de julio, cuando llegó el momento del reembolso, el comercial, el director de la sucursal y el dueño del gimnasio habían desaparecido. Sus números de teléfono dejaron de funcionar. Jin no pudo recuperar ni un centavo.

Al darse cuenta de que había sido engañado, el hombre contactó a la policía de Hangzhou y presentó una demanda con la esperanza de recuperar parte de su dinero.

Sin embargo, los abogados señalan que el proceso será difícil, ya que los sospechosos aún no han sido encontrados. Además, los contratos firmados por Jin prohíben la transferencia de las suscripciones.

Este incidente demuestra cómo la confianza ciega en ofertas que prometen grandes ganancias puede llevar a pérdidas financieras. Los expertos recomiendan estudiar cuidadosamente las condiciones contractuales y verificar las promesas de reembolso.