¿Por qué un granjero chino mordido por una serpiente quedó en shock tras hablar con los médicos?

Un extraño y trágico incidente ocurrido a Zhang, un granjero de 60 años en la provincia china de Zhejiang, dejó atónitos no solo a los lugareños, sino también a los medios internacionales. El pánico tras la mordedura de una serpiente mientras trabajaba en el campo le provocó una discapacidad de por vida.

Este suceso demuestra claramente cómo los mitos infundados y las ideas erróneas pueden causar más daño a la vida humana que los venenos más peligrosos de la naturaleza.

Detalles del incidente: Un hacha, miedo y un viaje de 80 kilómetros

Este terrible día en la vida del granjero comenzó durante sus tareas diarias habituales en el campo:

El pánico de la «serpiente de los cinco pasos»: Mientras Zhang cortaba leña, fue mordido por una serpiente mocasín (agkistrodon). En ese pueblo, la gente llama a esta serpiente la «serpiente de los cinco pasos», creyendo que la víctima solo puede dar cinco pasos antes de morir en el acto;

Automutilación: una decisión drástica: Convencido de que moriría en segundos, el granjero, sin pensarlo, usó su hacha para cortarse el dedo índice mordido para evitar que el veneno llegara a su corazón;

El dedo dejado en el campo: Zhang dejó su dedo en el campo, se apretó el brazo con un paño y se apresuró a ir a una gran clínica en Hangzhou, situada a 80 kilómetros de distancia.

La sorpresa de los médicos: Una medida totalmente innecesaria

Tras examinar al paciente, los médicos de urgencias de la clínica de Hangzhou quedaron estupefactos por su acción y declararon que esa medida fue totalmente inútil:

Las leyendas resultaron ser falsas: Aunque el veneno de esta especie de serpiente es dañino para el cuerpo, no tiene la fuerza letal necesaria para matar a una persona en unos pocos pasos;

Había tiempo suficiente: Los médicos explicaron que si una persona acude a un centro especializado y recibe un suero (antídoto) dentro de las 5 a 6 horas posteriores a la mordedura, su salud y vida no corren peligro;

Sin síntomas de envenenamiento: Durante el examen, no se detectaron síntomas graves de envenenamiento en el granjero, como dificultad para respirar, dolores de cabeza intensos o hemorragias internas;

Un dedo imposible de reimplantar: Los médicos le administraron los medicamentos necesarios y le dieron el alta. Sin embargo, como el dedo cortado se quedó en el campo y no fue traído, fue imposible reimplantarlo.

Este incidente demostró una vez más que en situaciones extremas es necesario dejar de lado el pánico, actuar con sangre fría y confiar solo en la medicina oficial, no en mitos.