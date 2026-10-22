Una joven de 17 años vendió a su novio por 14.000 dólares: un caso aterrador

En China, un joven de 19 años cayó en la trampa tendida por su novia, dos años menor que él. Con la promesa de un trabajo lucrativo en el extranjero, ella lo llevó a Myanmar y lo entregó a una red de fraude. El joven estuvo cautivo durante cuatro meses, sufriendo una violencia brutal. Su familia tuvo que pagar un gran rescate para liberarlo.

Según los medios chinos, el incidente ocurrió en la ciudad de Zhanjiang, provincia de Guangdong. La hermana del joven informó que él conoció a la chica de 17 años en un club de billar local. Ella vestía ropa llamativa, usaba bolsos de marcas falsificadas y se hacía pasar por alguien de una familia adinerada.

Al afirmar que su familia tenía negocios en el sudeste asiático, despertó una gran confianza en el joven. Más tarde, ella lo instó repetidamente a viajar a un país vecino, prometiéndole un trabajo bien remunerado. Aunque su familia se oponía al viaje, el joven confió en su novia y aceptó.

El viaje terminó en tragedia

En febrero de 2025, la pareja partió hacia Tailandia sin que sus familias lo supieran. Los allegados del joven se enteraron de su paradero a través de sus amigos.

En el camino de regreso, cerca de la frontera entre Tailandia y Myanmar, la chica fingió que tenía que recoger a alguien y dejó al joven solo. Poco después, hombres armados se le acercaron, le confiscaron sus documentos y su teléfono, y lo llevaron a un complejo secreto.

«Mi hermano dijo que hombres armados se lo llevaron», recuerda la hermana del joven. Según ella, el joven logró enviar este mensaje justo antes de que le quitaran el teléfono.

Obligado a cometer fraudes durante cuatro meses

El joven fue llevado a un campamento cerrado en Myanmar y le raparon la cabeza. Todos los días, durante 16 a 20 horas, lo obligaban a sentarse frente a una computadora y participar en esquemas de fraude destinados a engañar a sus compatriotas.

Si no cumplía con la cuota diaria o no ganaba suficiente dinero, era castigado severamente. Lo golpeaban en la espalda y la cabeza con barras de metal.

Debido a la falta de alimentos y a las palizas constantes, el joven perdió más de 10 kilogramos. También sufrió una pérdida auditiva parcial.

Cuando el joven no pudo mostrar los resultados esperados en el fraude, sus captores contactaron a su familia para exigir un rescate.

Su familia pagó 49.000 dólares para salvarlo

En junio de 2025, la familia del joven reunió 350.000 yuanes chinos, aproximadamente 49.000 dólares estadounidenses, para lograr su liberación.

Sin embargo, la vida del joven tras su cautiverio no ha vuelto a ser la misma. Vive en constante ansiedad y miedo, temiendo ser secuestrado de nuevo. Las pesadillas relacionadas con sus cuatro meses de cautiverio siguen atormentándolo. Además, ha desarrollado una desconfianza y una sospecha profunda hacia quienes lo rodean.

La joven de 17 años que tendió la trampa tampoco pudo escapar de la justicia. Tras pasar diez días en Tailandia, fue arrestada al regresar a China. Actualmente, está acusada de complicidad en el secuestro del joven y su entrega a la red de fraude en Myanmar.

Este caso demuestra las graves consecuencias de confiar ciegamente en promesas de trabajos bien pagados en el extranjero. Aunque el joven ha recuperado su libertad, las secuelas físicas y psicológicas de su calvario aún persisten.