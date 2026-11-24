Un evento de carrera masiva tuvo lugar en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, con la participación de más de 310 000 personas. Ese día, una de las autopistas más transitadas de la ciudad, Sheikh Zayed Road, fue cerrada al tráfico vehicular y convertida en una enorme pista de atletismo. Así lo informó la agencia de noticias oficial de los EAU.

El evento Dubai Run 2026, celebrado el 22 de noviembre, contó con personas de todas las edades y niveles de condición física. Los participantes tuvieron la oportunidad de elegir entre dos rutas de 5 y 10 kilómetros.

La ruta corta de 5 kilómetros fue diseñada para familias y principiantes, atravesando el centro de Dubái y finalizando cerca del Dubai Mall. La ruta de 10 kilómetros, organizada para corredores experimentados, pasó cerca de lugares emblemáticos como el Museo del Futuro, el Burj Khalifa y el Dubai Water Canal.

El evento no solo fue una carrera masiva, sino que también se convirtió en un gran espectáculo de entretenimiento. En el cielo, los aviones del equipo de acrobacias aéreas Fursan Al Emarat de la Fuerza Aérea de los EAU realizaron exhibiciones. Además, parapentes motorizados, robots, marionetas LED gigantes, grupos musicales y artistas de circo animaron a los participantes.

El Dubai Run 2026 se organizó como parte de la décima temporada del proyecto Dubai Fitness Challenge. El evento es considerado uno de los proyectos deportivos masivos más grandes de la ciudad que promueve un estilo de vida saludable.

Según los organizadores, este evento, que unió a más de 310 000 participantes, consolidó una vez más su estatus como el evento de carrera masiva gratuita más grande del mundo.