Salen a la venta aires acondicionados falsificados bajo la marca Xiaomi: se advierte a los compradores

En el mercado de electrodomésticos, están aumentando los casos de venta de productos de baja calidad utilizando los nombres de marcas famosas. En particular, en los mercados chinos han aparecido aires acondicionados llamados Xiaomi Baby, que se parecen mucho a la marca Xiaomi pero no tienen ninguna relación con ella. Aunque estos dispositivos se parecen a los productos originales, en realidad son copias de baja calidad. Así lo informa el sitio Ixbt.com.

Según la publicación ixbt.com, uno de estos casos se registró en la ciudad de Ningbo, provincia de Zhejiang. Un comprador local pidió un aire acondicionado Xiaomi, pero los instaladores notaron que el logotipo de Xiaomi Baby estaba impreso en la unidad exterior del dispositivo entregado. El comprador, al señalar que nunca había oído hablar de tal serie y que estuvo a punto de ser engañado, devolvió el producto y exigió su dinero.

Diferencias entre productos falsificados y originales

Los expertos han determinado que la marca Xiaomi Baby está presente tanto en las unidades interiores como en las exteriores. Sin embargo, estos dispositivos tienen varios defectos en comparación con los modelos originales. En primer lugar, las dimensiones de la carcasa de los aires acondicionados falsos son significativamente más pequeñas que las de los modelos Xiaomi originales de la misma potencia. Esto indica una menor eficiencia y capacidad de enfriamiento del dispositivo.

En segundo lugar, la calidad de fabricación y el nivel de los materiales utilizados son muy bajos. La mala calidad de las piezas de plástico y la falta de ajuste de los componentes son visibles a simple vista. Lo más importante es que los productos Xiaomi Baby no cuentan con información completa sobre el fabricante, certificados pertinentes ni documentos de garantía.

Actualmente, muchos vendedores astutos utilizan este método en diversas plataformas de venta en línea. Destacan la palabra Xiaomi en la descripción del producto, dejando el sufijo Baby en letras pequeñas o en un lugar poco visible. Esto confunde a los seguidores de la marca y los incita a comprar aparatos falsificados a bajo precio.

Cabe señalar que Xiaomi no produce oficialmente ninguna serie con ese nombre. Casos como este instan a los compradores a estar alerta no solo en China, sino también en los mercados internacionales, incluido Uzbekistán. Los aparatos de mala calidad son peligrosos no solo porque se averían rápidamente, sino también porque no cumplen con las normas de seguridad eléctrica.

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