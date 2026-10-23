Trump quiso cambiar el nombre del océano Atlántico, Google se negó

El presidente de EE. UU. Donald Trump dijo que discutió la posibilidad de cambiar el nombre del océano Atlántico con la dirección de Google. Según él, el CEO de la compañía, Sundar Pichai, rechazó la propuesta. Así lo informó «The Guardian».

Trump habló sobre esto en un mitin en Carolina del Sur el 21 de octubre. Dijo que se puso en contacto con el CEO de Google, Sundar Pichai, para preguntar si era posible cambiar el nombre del océano Atlántico.

«Consideramos seriamente cambiar el nombre del océano Atlántico y llamé a Google Maps. Le dije a Sundar: 'Estoy pensando en el océano Atlántico, ¿pueden encargarse de eso?'», recordó Trump sobre el evento.

El presidente destacó que Pichai le comunicó que no podía llevar a cabo la propuesta en esta ocasión. Trump citó su respuesta: los océanos son diferentes a otros objetos geográficos porque bordean las costas de muchos países. Por ello, el jefe de Google le pidió que no volviera a hacer tal petición.

Trump dijo que abandonaría la idea de cambiar el nombre del océano Atlántico. Sin embargo, también mencionó la idea de llamar al océano Pacífico «Océano americano».

Anteriormente, la administración Trump decidió renombrar el golfo de México como «Golfo americano». Más tarde, se presentó la iniciativa de cambiar el nombre del lago Ontario a «Lago americano». Google Maps muestra estos nombres a los usuarios de EE. UU., mientras que en otros países se mantienen los nombres originales o se reflejan de manera diferente según la región.