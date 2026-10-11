Trump sugirió «cambiar» el nombre del océano Atlántico o Pacífico

·2·Mundo
Trump sugirió «cambiar» el nombre del océano Atlántico o Pacífico

El presidente de EE. UU., Donald Trump, dijo que sería posible cambiar el nombre del océano Atlántico o Pacífico a «océano Trump» u «océano de las Américas». Habló de esto durante un mitin en Clarksville, Tennessee, el 10 de octubre. Así lo informó The Washington Post.

En su discurso, Trump recordó que en EE. UU. ya existen un golfo y un lago que llevan su nombre, y enfatizó que ahora se debería nombrar así también a un océano y a un río.

«Necesitamos un río. Necesitamos un océano», dijo.

Después, el presidente sugirió que se podría cambiar el nombre de uno de los océanos, el Atlántico o el Pacífico, proponiendo opciones como «océano Trump» u «océano de las Américas». Afirmó que, antes de que termine su mandato, EE. UU. debería tener un océano con su nombre.

Trump había propuesto anteriormente cambiar el nombre del golfo de México a «golfo de América». Su nueva reflexión recordó sus iniciativas previas sobre el cambio de nombres de objetos geográficos.

Sin embargo, hasta el momento no se ha anunciado ninguna decisión oficial sobre el cambio de nombre del océano Atlántico o Pacífico. Las palabras de Trump en el mitin siguen siendo, por ahora, solo una sugerencia.

Donald TrumpOcéano TrumpOcéano AtlánticoOcéano PacíficoEstados Unidos
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Charos
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Control militar eterno sobre la isla: Trump, Dinamarca y Groenlandia firman un tratado históricoControl militar eterno sobre la isla: Trump, Dinamarca y Groenlandia firman un tratado histórico23 septiembre 06:53Cena de gala en la Casa Blanca en honor a Xi Jinping: brindis históricosCena de gala en la Casa Blanca en honor a Xi Jinping: brindis históricos25 septiembre 07:59La RPDC lanzó un misil hacia el mar del Japón: ¿Cómo reaccionó Estados Unidos ante Pyongyang?La RPDC lanzó un misil hacia el mar del Japón: ¿Cómo reaccionó Estados Unidos ante Pyongyang?12 septiembre 17:35Trump quiere restablecer el diálogo con la RPDC a través de China: ¿Cómo será el acuerdo secreto?Trump quiere restablecer el diálogo con la RPDC a través de China: ¿Cómo será el acuerdo secreto?19 septiembre 19:23«La Guerra Fría regresa»: EE. UU. restaura una base militar abandonada en Groenlandia«La Guerra Fría regresa»: EE. UU. restaura una base militar abandonada en Groenlandia22 septiembre 16:26Se publica el ranking de los países más lluviosos del planetaSe publica el ranking de los países más lluviosos del planeta2 septiembre 15:31
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Mundo noticias

Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
¿Un pitón doméstico se tragó a un niño? Informes en Vietnam causan pánico
¿Un pitón doméstico se tragó a un niño? Informes en Vietnam causan pánico
Un pollino de dos semanas desapareció y fue encontrado muerto en condiciones horribles al día siguiente
Un pollino de dos semanas desapareció y fue encontrado muerto en condiciones horribles al día siguiente
En Japón, un participante gana 14 000 $ por dormir 90 minutos
En Japón, un participante gana 14 000 $ por dormir 90 minutos
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Científicos detectan túneles subterráneos (video)
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Científicos detectan túneles subterráneos (video)
Una mujer de 61 años dio a luz al hijo de su hija
Una mujer de 61 años dio a luz al hijo de su hija
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Se descubren habitaciones y un túnel bajo una estructura misteriosa
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Se descubren habitaciones y un túnel bajo una estructura misteriosa