Trump sugirió «cambiar» el nombre del océano Atlántico o Pacífico

El presidente de EE. UU., Donald Trump, dijo que sería posible cambiar el nombre del océano Atlántico o Pacífico a «océano Trump» u «océano de las Américas». Habló de esto durante un mitin en Clarksville, Tennessee, el 10 de octubre. Así lo informó The Washington Post.

En su discurso, Trump recordó que en EE. UU. ya existen un golfo y un lago que llevan su nombre, y enfatizó que ahora se debería nombrar así también a un océano y a un río.

«Necesitamos un río. Necesitamos un océano», dijo.

Después, el presidente sugirió que se podría cambiar el nombre de uno de los océanos, el Atlántico o el Pacífico, proponiendo opciones como «océano Trump» u «océano de las Américas». Afirmó que, antes de que termine su mandato, EE. UU. debería tener un océano con su nombre.

Trump había propuesto anteriormente cambiar el nombre del golfo de México a «golfo de América». Su nueva reflexión recordó sus iniciativas previas sobre el cambio de nombres de objetos geográficos.

Sin embargo, hasta el momento no se ha anunciado ninguna decisión oficial sobre el cambio de nombre del océano Atlántico o Pacífico. Las palabras de Trump en el mitin siguen siendo, por ahora, solo una sugerencia.