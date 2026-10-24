« No el Atlántico, el océano Trump »: el jefe de Google rechaza la inusual propuesta de Trump

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« No el Atlántico, el océano Trump »: el jefe de Google rechaza la inusual propuesta de Trump

El presidente de los Estados Unidos Donald Trump y Google el director ejecutivo de la corporación Sundar Pichai tuvieron una conversación telefónica que causó un intenso debate en todo el mundo.

El líder de la Casa Blanca propuso cambiar oficialmente el nombre del océano Atlántico el segundo océano más grande del mundo, a « océano Trump » pero el jefe del gigante tecnológico no aceptó la idea.

« Baña las costas de muchos países »: la respuesta negativa de Pichai

Según los detalles de la negociación telefónica, el jefe de la compañía argumentó basándose en normas geográficas e internacionales:

  • La exigencia del presidente: Trump propuso renombrar el océano Atlántico en los mapas con su propio nombre;

  • La justificación de Sundar Pichai: El director ejecutivo de Google recordó que el océano Atlántico es una zona internacional que baña las costas no solo de EE. UU., sino de decenas de estados independientes y varios continentes, por lo que no podía apoyar la propuesta.

¿Ha cambiado Google nombres anteriormente?

Se destaca que Google había satisfecho previamente varias solicitudes de Donald Trump sobre objetos geográficos:

  • Golfo de México: Anteriormente, la empresa realizó ajustes en el nombre del Golfo de México tras la petición del presidente;

  • Lago Ontario: Se señala que se realizaron cambios similares en los mapas respecto al nombre del famoso lago Ontario en América del Norte.

Sin embargo, el cambio de nombre del océano Atlántico, un cuerpo de agua estratégico a escala mundial, fue rechazado por el gigante tecnológico debido a que contraviene el derecho internacional y las normas cartográficas.

Donald TrumpSundar PichaiGoogleOcéano AtlánticoEstados Unidos
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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