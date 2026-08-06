Nuevas funciones agénticas añadidas a Google Maps

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Nuevas funciones agénticas añadidas a Google Maps

Google anunció el jueves la incorporación de varias funciones agénticas a «Ask Maps», la función de Google Maps, como pedir comida, reservar hoteles y encontrar entradas. Esta novedad representa un paso importante en la transformación del servicio de mapas por parte del gigante tecnológico, que deja de ser una simple herramienta de navegación para convertirse en un asistente completo que ayuda a los usuarios a realizar sus tareas cotidianas. Techcrunch.com informa .

Según ixbt.com, las nuevas funciones de inteligencia artificial simplifican aún más el uso del mapa y permiten resolver tareas de la vida real directamente dentro de la aplicación. A partir de ahora, los usuarios podrán hacer pedidos cómodamente mediante consultas de texto para buscar los productos y servicios que necesitan.

Pedir comida y encontrar hoteles

Gracias a las funciones agénticas para pedir comida, los usuarios pueden preguntar a «Ask Maps» dónde encontrar, por ejemplo, una tostada vegana de aguacate y un latte con leche de avena. El sistema mostrará restaurantes cercanos que ofrecen los platos solicitados. Una vez elegido el restaurante, será posible completar el pedido a través de plataformas compatibles como Square, Toast o Uber Eats.

Los usuarios también pueden contar con la ayuda de la inteligencia artificial para buscar hoteles para sus próximos viajes. Por ejemplo, al pedir un hotel económico y bien valorado cerca de una conferencia en una ciudad determinada, el sistema compara los precios, comprueba la disponibilidad y presenta una lista preparada. Después, se puede acceder al sitio web asociado para finalizar la reserva.

Inteligencia personal y memoria de conversaciones

Como parte de la nueva actualización, Google Maps también incorpora la función «Personal Intelligence» (inteligencia personal). Esta permite que la herramienta de inteligencia artificial personalice sus respuestas utilizando los datos de Gmail y Google Calendar del usuario. De este modo, el servicio puede ofrecer respuestas precisas y adaptadas a preguntas sobre horarios de vuelos previstos, reservas para cenar u hoteles.

Cabe señalar que la función de inteligencia personal estará desactivada de forma predeterminada y funcionará con un permiso similar del usuario. Además, «Ask Maps» ahora puede recordar conversaciones anteriores. Esto permite a los usuarios continuar hablando sobre viajes planificados previamente sin empezar la búsqueda desde cero.

Por ahora, estas funciones agénticas avanzadas se están implementando gradualmente solo para usuarios de Estados Unidos. Se espera que en el futuro se amplíen a otras regiones, lo que podría influir considerablemente en la evolución de los servicios de mapas.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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