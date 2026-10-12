Trump quiere cambiar el nombre del océano: ¿aparecerá el «Océano Trump»?

El presidente estadounidense Donald Trump ha presentado otra idea controvertida sobre el cambio de nombres geográficos. Dijo que el Atlántico o el Pacífico podrían llamarse «Océano Trump» y expresó su deseo de llevar a cabo esta tarea antes de que finalice su mandato. Sin embargo, esta propuesta no es una decisión oficial por ahora, sino una idea expresada públicamente.

Las declaraciones de Trump en un mitin en Clarksville, Tennessee, el 10 de octubre, llamaron la atención de los medios internacionales. Según él, además de los cuerpos de agua ya renombrados en el país, se podría considerar la idea de cambiar el nombre de otro océano y un río.

«¿Océano Trump» u «Océano Americano»?

En su discurso ante sus seguidores, Trump mencionó los cambios de nombre anteriores y dijo que estaba pensando en actualizar el nombre de un océano.

«Tenemos un golfo, tenemos un lago hermoso. Ahora alguien dijo que también necesitamos un río. Necesitamos un río y un océano», comentó el presidente de EE. UU.

Dijo que se podría elegir el Atlántico o el Pacífico, mencionando las opciones de «Océano Trump» u «Océano Americano» como nuevos nombres. Sus palabras fueron recibidas con risas y aplausos en el mitin.

Trump ya ha intentado cambiar nombres geográficos antes

Esta no es la primera iniciativa de Trump sobre nombres geográficos. En enero de 2025, firmó un decreto para llamar al Golfo de México «Golfo Americano» dentro del territorio de EE. UU. El nombre del pico Denali en Alaska también fue revertido al nombre McKinley en el sistema federal de nombres de EE. UU.

En 2026, circularon informes sobre la idea de renombrar el lago Ontario como «Lago Americano». Tales iniciativas han intensificado los debates sobre los nombres geográficos en los Estados Unidos.

¿Es posible cambiar el nombre de un océano?

Aquí hay un aspecto importante: el gobierno de los EE. UU. puede tomar decisiones sobre el nombramiento oficial de objetos geográficos en su territorio. Sin embargo, cambiar el nombre de un cuerpo de agua internacional a escala mundial es un asunto mucho más complejo.

Por ejemplo, la decisión de nombramiento tomada en EE. UU. respecto al Golfo de México no obliga automáticamente a otros países y organizaciones internacionales a utilizar ese nombre. La agencia Associated Press también declaró que mantendría el nombre histórico del golfo, señalando por separado el nuevo nombre utilizado en EE. UU.

Por lo tanto, la realización de la idea de cambiar el nombre del Atlántico o el Pacífico a «Océano Trump» no depende solo de la declaración de Trump. Hasta ahora, no se ha anunciado ninguna decisión oficial sobre el cambio de nombre del océano.

¿Le dará tiempo antes de que termine su mandato?

Trump ha expresado su deseo de implementar esta iniciativa antes de que termine su mandato. Sin embargo, los procesos oficiales que debe seguir su propuesta, qué océano se elegirá o si será reconocido internacionalmente, siguen siendo desconocidos.

De esta manera, el «Océano Trump» sigue siendo, por ahora, una idea mencionada por el presidente de EE. UU. y no un nuevo nombre oficial en los mapas. Si la iniciativa continúa, la cuestión de los nombres geográficos y el reconocimiento internacional podría volver a estar en la agenda mundial.