Un pescador de Florida atrapa un tiburón naranja

La niebla matutina flotaba sobre el océano Atlántico, cubriendo las costas de Florida como un velo espeso, haciendo que el límite entre el cielo y el mar fuera casi invisible. Mike Hendris dirigía lentamente su bote de fibra de vidrio a través de los arrecifes poco profundos, mientras el zumbido bajo del motor resonaba sobre el océano extrañamente tranquilo. Ningún pájaro volaba en el cielo y no se veían otros barcos en la vasta extensión de agua.

Durante muchos años, esta soledad había sido un refugio para Mike. Elegía este lugar específico para alejarse del ajetreo diario, encontrar paz y estar a solas con la naturaleza. Sin embargo, la calma de hoy era diferente a las anteriores. El pesado silencio que lo rodeaba parecía ocultar algo, dándole a Mike la extraña impresión de que alguien lo observaba.

¿Qué había en las profundidades oscuras del mar?

Tras llevar su bote sobre una fosa submarina, Mike apagó el motor. Luego fijó el cebo a su anzuelo y lo lanzó al agua oscura. El plomo se hundía cada vez más profundamente en el abismo donde la luz nunca llega.

En ese momento, un viento frío sopló repentinamente sobre la superficie del mar. Aparecieron pequeñas olas en la superficie y Mike sintió un escalofrío en las manos. La situación se volvió aún más misteriosa.

Se sirvió una taza de café negro y se apoyó contra el costado del bote. Con los ojos fijos en el sedal, observó cómo la punta de la caña oscilaba suavemente bajo el efecto de las pequeñas olas.

Mike aún no sabía qué secreto se escondía detrás de esta calma. Pero bajo el bote, en las profundidades oscuras, una criatura inmensa se movía. Se acercaba, nadando hacia el cebo con una intención clara. Sin previo aviso, la robusta caña de Mike se dobló repentinamente hacia el fondo del océano. Mientras el sedal salía violentamente del carrete, emitía un chirrido ensordecedor. Cuando la caña estaba a punto de escapársele, Mike se lanzó hacia adelante y la agarró con fuerza. La criatura al final del sedal era más pesada y poderosa que cualquier pargo o mero que hubiera capturado en veinte años de experiencia pesquera.

Apoyó los pies firmemente en la cubierta del bote y tiró bruscamente de la caña. En ese instante, sintió la resistencia poderosa e incesante del cuerpo musculoso de la criatura al otro extremo. La criatura luchó contra la corriente y arrastró su pequeño bote varios metros.

Mike intentaba recuperar cada centímetro de sedal, el sudor corría por su frente y sus hombros sufrían bajo el esfuerzo intenso.

— ¿Qué demonios ha picado en esta maldita cosa? — dijo dirigiéndose al viento.

Esto no era una pesca ordinaria. Era como si estuviera tratando de sacar un motor gigante sumergido que no quería detenerse por nada del mundo.