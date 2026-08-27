El « Carnicero de Bosnia » muere en prisión: ¡el condenado por el tribunal de La Haya ha fallecido!

El excomandante del ejército de los serbios de Bosnia Ratko Mladić ha fallecido en la prisión de La Haya. Así lo informó oficialmente Reuters la agencia de noticias internacional.

El exgeneral de 83 años, que luchaba contra graves enfermedades, había sufrido varios accidentes cerebrovasculares. Aunque sus abogados y familiares solicitaron en repetidas ocasiones su traslado a Serbia para recibir tratamiento, el tribunal de La Haya rechazó categóricamente estas peticiones.

16 cargos graves y la tragedia de Srebrenica

Ratko Mladić pasó a la historia como el principal organizador de las masacres y crímenes de guerra más atroces cometidos durante la guerra de Bosnia (1992-1995):

La acusación de 1996: Mladić fue acusado de crímenes de guerra junto con otros líderes de la República Srpska. La acusación constaba de 16 cargos, entre los cuales destacaban el «genocidio» y los «crímenes de lesa humanidad»;

16 años de clandestinidad: Estuvo bajo búsqueda internacional durante muchos años hasta que fue capturado en territorio serbio en 2011 y entregado al tribunal de La Haya.

Cadena perpetua y veredicto final

El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia llevó a cabo un proceso judicial contra Mladić que duró varios años:

El veredicto de 2017: El tribunal internacional declaró al excomandante culpable de la masacre de Srebrenica, el asedio de Sarajevo y las atrocidades cometidas contra la población civil, condenándolo a cadena perpetua ;

Rechazo de la apelación: En 2021, la cámara de apelaciones de La Haya examinó el recurso de la defensa y confirmó la sentencia de cadena perpetua.

De este modo, uno de los principales ejecutores de los conflictos más sangrientos de finales del siglo XX terminó sus últimos días tras los muros de la prisión.