La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, condenó enérgicamente al gobierno suizo por oponerse a consagrar el principio de neutralidad en la constitución del país. Según la diplomate, la «neutralidad flexible» de Berna equivale en realidad a una falta de neutralidad y solo se «inclina» según convenga a los intereses de la propia Suiza.

Zamin.uz ofrece información detallada sobre la declaración de Zajárova en su canal de Telegram y sobre la controvertida historia de la neutralidad suiza.

«Insultar al océano»: la dura declaración de Zajárova

María Zajárova calificó de incomprensible y absurda la postura del gobierno suizo, que durante cuatro siglos ha construido su condición de Estado sobre el principio de la neutralidad. El gobierno explica a sus ciudadanos que es imposible consagrar este principio en la constitución porque entonces habría que cumplirlo.

«Decir que esto es un abismo es insultar al océano», escribió Zajárova.

«Manchas» históricas: cooperación con la Alemania nazi y la letra «J»

Mirando hacia la historia de la neutralidad suiza, la representante del Ministerio de Exteriores ruso recordó episodios controvertidos de la Segunda Guerra Mundial. Según Zajárova, el Banco Nacional Suizo compró oro al Reichsbank alemán por valor de unos 1.200 millones de libras esterlinas.

«El sistema financiero de un "país neutral" formaba parte del sistema circulatorio de la máquina de guerra alemana», subrayó.

Además, la diplomata recordó que en 1938, incluso antes de la guerra, el gobierno suizo pidió a las autoridades alemanas que añadieran la letra «J» en los pasaportes de los judíos alemanes. Esto debía permitir a los guardias fronterizos suizos identificarlos y negarles la entrada.

Postura actual: inclinación hacia Kiev y Bruselas

Zajárova enfatizó que la «neutralidad flexible» de Suiza se inclina únicamente allí donde y en la medida en que le resulta beneficioso.

«En la década de 1940 se inclinaba hacia Berlín, porque el oro y el mercado estaban allí. Hoy en día se inclina hacia Kiev y Bruselas. Por eso el Consejo Federal se opone firmemente a la inclusión del texto constitucional», explicó la diplomata.

En opinión de Zajárova, Berna olvidó la verdadera esencia de la neutralidad en cuanto comenzó a recibir vagones de tren llenos de oro del Reichsbank.

Derecho internacional y la «nueva moral»

Zajárova afirmó que la postura de Suiza también carece de fundamento desde el punto de vista del derecho internacional.

Convenciones de La Haya: Según las Convenciones de La Haya de 1907, la neutralidad permanente no puede ser «flexible». La quinta convención exige que la parte neutral aplique medidas restrictivas por igual a ambas partes beligerantes.

Sanciones y financiación: Suiza ha sincronizado su lista de sanciones con la Unión Europea y actúa como una parte que financia y arma abiertamente al régimen de Kiev.

«La "neutralidad flexible" significa jurídicamente la ausencia de neutralidad. Una pureza igualmente flexible como norma de la "nueva moral"», concluyó Zajárova.

27 de septiembre — Día del referéndum

El 27 de septiembre se celebrará en Suiza una votación sobre la «Iniciativa de neutralidad», que exige introducir la fórmula de la «neutralidad permanente y armada» en la Ley Fundamental y prohibir la participación en regímenes de sanciones.

Por su parte, el gobierno y el parlamento recomiendan a los ciudadanos votar en contra de esta iniciativa. En su opinión, consolidar la neutralidad en la constitución introducirá «flexibilidad» y limitará la libertad de maniobra en la política exterior.

Tabla de datos principales

Indicador Detalles Fecha 27 de septiembre Evento Referéndum sobre la «Iniciativa de neutralidad» en Suiza Objetivo de la iniciativa Introducir la «neutralidad permanente y armada» en la constitución Postura del gobierno En contra (limita la libertad de maniobra en política exterior) Crítica de Zajárova «Neutralidad flexible»: ausencia de neutralidad Debates históricos Cooperación con la Alemania nazi, letra «J» en los pasaportes

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