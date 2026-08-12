Una mujer en Kazajistán intentó vender a su hijo antes de que naciera

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Una mujer en Kazajistán intentó vender a su hijo antes de que naciera

La fiscalía de la región de Pavlodar, Kazajistán, informó el 12 de agosto de 2026 sobre un proceso penal relacionado con una mujer nacida en 2002 y residente en la ciudad de Turkistán.

Según se informó, debido a dificultades económicas, la mujer decidió vender a su hijo por nacer durante el embarazo. Para ello, publicó un anuncio en uno de los grupos de la red social VKontakte dedicados a la adopción. Finalmente encontró un comprador y acordó vender al bebé por 800.000 tenges.

El 28 de marzo de 2026, la mujer dio a luz a una niña sana en el centro perinatal regional n.º 1 de Pavlodar.

Durante las medidas operativas de investigación y las actuaciones de instrucción encubiertas realizadas bajo la coordinación de la fiscalía, se documentó la actividad ilegal de la mujer. Como parte del operativo, al comprador se le entregó dinero cuyos números de serie habían sido registrados previamente.

El 31 de marzo, en un apartamento de Pavlodar, la mujer entregó al supuesto comprador al recién nacido junto con sus documentos médicos. A cambio, recibió 100.000 tenges.

Según la sentencia del tribunal interdistrital especializado de Pavlodar para asuntos de menores, la mujer fue declarada culpable de trata de menores, conforme al artículo 135, apartado 1, del Código Penal. Fue condenada a cinco años de prisión.

Sin embargo, de conformidad con el artículo 74 del Código Penal de Kazajistán, la ejecución de la pena fue aplazada durante cinco años. Esta medida puede aplicarse a mujeres embarazadas y a aquellas que tienen hijos menores o los crían efectivamente.

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