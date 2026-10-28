Un bebé declarado muerto por médicos en EE. UU. fue hallado vivo en la morgue

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Un bebé declarado muerto por médicos en EE. UU. fue hallado vivo en la morgue

En Estados Unidos, un niño de un año y medio fue encontrado vivo en la morgue más de cinco horas después de que los médicos lo declararan fallecido. Sin embargo, exámenes posteriores revelaron que el bebé sufrió daños cerebrales graves.

Se informó que el niño fue encontrado boca abajo en la piscina de su casa. Sus padres le brindaron primeros auxilios y lo llevaron al hospital. No obstante, el médico de urgencias declaró al menor fallecido aproximadamente una hora después.

Según la madre, se le pidió a la familia que se despidiera del niño. En ese momento, la abuela notó que estaba respirando. La supervivencia del bebé fue confirmada cuando los forenses llegaron para recogerlo. Posteriormente, el niño fue ingresado en un hospital pediátrico.

La familia del niño cuestiona las acciones del personal médico y planea emprender acciones legales contra el hospital.

Hasta el momento no se han dado detalles sobre el estado actual del niño, pero los exámenes confirmaron que su cerebro sufrió daños severos.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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