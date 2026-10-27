Kazajistán: un entrenador de voleibol golpea a una joven atleta durante una competición (vídeo)

En Pavlodar, Kazajistán, un entrenador ejerció fuerza física contra una alumna menor de edad durante una competición de voleibol. El incidente fue grabado y difundido en las redes sociales.

Según los informes, el suceso ocurrió el 26 de octubre durante un torneo de voleibol femenino. Hamit Mirzabekov, entrenador de una academia privada de voleibol de Shymkent, golpeó a una joven atleta de su equipo durante el partido. El vídeo muestra al entrenador acercándose a la chica y golpeándola en la cabeza.

La Federación de Voleibol de Kazajistán tomó medidas disciplinarias tras el incidente. Los informes iniciales indicaban que el entrenador tenía prohibido participar en competiciones y estar en el banquillo. Según información posterior, la federación lo ha descalificado por dos años. Además, los organizadores del torneo han sido amonestados y multados.

La policía de la región de Pavlodar informó que se ha iniciado una investigación preliminar sobre el uso de fuerza física contra una deportista menor de edad. Las personas involucradas fueron llevadas a la comisaría y se evaluarán las acciones del entrenador conforme a la ley.

La Federación de Voleibol de Kazajistán ha subrayado que no se tolerará la violencia en el deporte, especialmente contra niños y adolescentes.