Kazajistán: un entrenador de voleibol golpea a una joven atleta durante una competición (vídeo)

·10·Mundo
Kazajistán: un entrenador de voleibol golpea a una joven atleta durante una competición (vídeo)

En Pavlodar, Kazajistán, un entrenador ejerció fuerza física contra una alumna menor de edad durante una competición de voleibol. El incidente fue grabado y difundido en las redes sociales.

Según los informes, el suceso ocurrió el 26 de octubre durante un torneo de voleibol femenino. Hamit Mirzabekov, entrenador de una academia privada de voleibol de Shymkent, golpeó a una joven atleta de su equipo durante el partido. El vídeo muestra al entrenador acercándose a la chica y golpeándola en la cabeza.

La Federación de Voleibol de Kazajistán tomó medidas disciplinarias tras el incidente. Los informes iniciales indicaban que el entrenador tenía prohibido participar en competiciones y estar en el banquillo. Según información posterior, la federación lo ha descalificado por dos años. Además, los organizadores del torneo han sido amonestados y multados.

La policía de la región de Pavlodar informó que se ha iniciado una investigación preliminar sobre el uso de fuerza física contra una deportista menor de edad. Las personas involucradas fueron llevadas a la comisaría y se evaluarán las acciones del entrenador conforme a la ley.

La Federación de Voleibol de Kazajistán ha subrayado que no se tolerará la violencia en el deporte, especialmente contra niños y adolescentes.

KazajistánFederación de VoleibolHamit MirzabekovPavlodarViolencia en el deporte
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Charos
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Una niña de tres años entra en coma tras una visita al dentista en KazajistánUna niña de tres años entra en coma tras una visita al dentista en Kazajistán25 octubre 12:05Un niño sobrevive tras caer desde un octavo pisoUn niño sobrevive tras caer desde un octavo piso11 septiembre 01:00Una mujer en Kazajistán intentó vender a su hijo antes de que nacieraUna mujer en Kazajistán intentó vender a su hijo antes de que naciera12 agosto 12:53¿Cuáles son las penas por violencia contra menores en Asia Central?¿Cuáles son las penas por violencia contra menores en Asia Central?17 octubre 18:59Un repartidor uzbeko detenido en Tokio, sospechoso de abusar de una menorUn repartidor uzbeko detenido en Tokio, sospechoso de abusar de una menor3 octubre 16:09Kazajistán cuenta con 300 ciudadanos mayores de 100 años: la mujer más anciana tiene 116 añosKazajistán cuenta con 300 ciudadanos mayores de 100 años: la mujer más anciana tiene 116 años4 octubre 10:14
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Mundo noticias

La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
En China, una novia regala una tarjeta gráfica de 12 000 dólares a su futuro esposo
En China, una novia regala una tarjeta gráfica de 12 000 dólares a su futuro esposo
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Científicos detectan túneles subterráneos (video)
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Científicos detectan túneles subterráneos (video)
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Se revela qué sucederá con los planetas tras la muerte del Sol
Se revela qué sucederá con los planetas tras la muerte del Sol
Una mujer de 38 años espera cuatrillizos idénticos
Una mujer de 38 años espera cuatrillizos idénticos