En Brasil, se descubrió que una niña de 11 años tenía un total de 81 dientes en la mandíbula. Este caso poco común, detectado mediante una radiografía, dejó sorprendidos a los dentistas. La noticia fue reportada por "Chosun Biz".

La niña acudió inicialmente al dentista para extraer restos de dientes de leche en su mandíbula superior. Durante el examen, los médicos notaron que el número de sus dientes era mucho mayor de lo normal. Posteriormente, se determinó la cantidad exacta mediante radiografías y tomografía computarizada 3D.

Se reveló que la mandíbula de la niña contenía 18 dientes de leche, 32 dientes permanentes y 31 dientes supernumerarios. De esta forma, el número total alcanzó los 81.

Los expertos denominan a esta condición médica como hiperdoncia múltiple La hiperdoncia es una anomalía del desarrollo poco frecuente caracterizada por la presencia de dientes adicionales en la mandíbula. Por lo general, un adulto tiene 32 dientes permanentes.

Los investigadores realizaron pruebas genéticas para estudiar el caso de la niña, detectando una alteración en una parte específica del cromosoma 9. También se señaló que el proceso de tratamiento es complejo debido a la gran cantidad de dientes adicionales.

Los especialistas destacaron la necesidad de desarrollar un plan de tratamiento en colaboración con un cirujano maxilofacial, un ortodoncista, un periodoncista y un especialista en prótesis para extraer los dientes sobrantes y normalizar la dentadura.

Este caso médico inusual fue publicado en octubre de 2011 en la revista científica American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics bajo el título « Multiple hyperdontia: Report of an unusual case ».