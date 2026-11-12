Un medicamento común dejó a una mujer en coma y dañó el 95 % de su cuerpo

Aunque el fármaco mejoró su estado mental, semanas después surgieron complicaciones graves. Al despertar, notó que la piel alrededor de sus ojos y labios se desprendía. Resultó ser el síndrome de Stevens-Johnson (SSJ), una reacción adversa grave a ciertos medicamentos.

Khaliah estudiaba una maestría mientras trabajaba a tiempo completo y en un empleo extra. Debido a la sobrecarga, acudió a un centro psiquiátrico, donde le diagnosticaron trastorno bipolar y le recetaron Lamotrigina.

Khaliah Shaw, una mujer de 36 años residente en EE. UU., sufrió una enfermedad devastadora tras tomar un medicamento común. Su piel comenzó a desprenderse, afectando al 95 % de su cuerpo. Años después, la toma de un antibiótico estuvo a punto de repetir la tragedia.

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La enfermedad, iniciada en enero de 2014, comenzó con síntomas gripales. Su temperatura alcanzó los 40 °C y su cuerpo se cubrió de erupciones y ampollas. Estuvo 37 días en coma. Al despertar, el 95 % de su cuerpo estaba gravemente dañado.

Lo más lamentable es que exámenes posteriores revelaron que Khaliah no tenía trastorno bipolar, por lo que el fármaco nunca debió serle recetado.

Cuando pensaba que el calvario había terminado, una infección dental en julio de 2025 le causó nuevos problemas. El dentista le recetó amoxicilina. Khaliah advirtió sobre su historial, pero el médico calificó su reacción previa como una simple alergia.

Como resultado, tomó el antibiótico seis veces en dos días. Poco después, su rostro se hinchó y sus mucosas se irritaron. Suspendió el tratamiento y acudió a urgencias.

«Sentía que me quemaba por dentro. Como si una plancha de pelo caliente estuviera quemando mis órganos internos. No quería volver a pasar por ese horror», declaró Khaliah al medio Need To Know.

Afirma que en el hospital no tomaron en serio sus preocupaciones y le ofrecieron otros fármacos con advertencias sobre el SSJ. Denuncia la falta de concienciación médica sobre esta enfermedad.

Finalmente, le recetaron una dosis baja de otro antibiótico. Khaliah demandó al médico y a la institución, pero su apelación fue rechazada el año pasado debido a la inmunidad legal de la entidad pública.

Actualmente, recauda fondos a través de GoFundMe para seguir buscando justicia.

«Al despertar, vi un cuerpo que no reconocía. Tuve que aprender a caminar, comer y tragar de nuevo. Mi vida cambió en un instante. Nunca me recuperé del todo. La justicia no llegó. Mi mayor miedo es que alguien no me escuche y eso ponga mi vida en peligro», concluyó.