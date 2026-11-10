Decisión inesperada: el Manchester United despide a Michael Carrick

El destino de Michael Carrick quedó sellado en el dramático encuentro contra el Aston Villa en Old Trafford. Aunque el partido, lleno de goles, terminó en un empate 4-4, el caos defensivo y la nueva pérdida de puntos colmaron la paciencia de la directiva del club.

La directiva del Manchester United ha decidido poner fin a su colaboración con el entrenador Michael Carrick tras los desastrosos resultados del equipo esta temporada. Según información urgente publicada por el medio británico The Touchline, el consejo de administración del club ha tomado la decisión final de destituir al técnico de 45 años. La decisión oficial será comunicada personalmente al entrenador esta tarde y su contrato a largo plazo, que se extendía hasta junio de 2028, será rescindido prematuramente.

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Los mancunianos solo han sumado 8 puntos en las primeras 10 jornadas de la Premier League y se encuentran en la parte baja de la tabla, en zona de descenso al Championship. Este registro se considera uno de los peores inicios en la historia moderna del club.

Indicador / Dato Situación en el Manchester United Entrenador principal Michael Carrick (45 años) Duración del contrato Hasta junio de 2028 (rescindido prematuramente) Rendimiento en la Premier League Tras 10 partidos 8 puntos Posición en la tabla Zona de descenso (Championship) Último encuentro Empate 4-4 contra el Aston Villa (Old Trafford) Fuente The Touchline

« Sumar 8 puntos en 10 jornadas y quedarse en la zona de peligro es un desastre para un club tan ambicioso. El consejo de administración consideró necesario tomar medidas drásticas de inmediato para enderezar la situación. »

Búsqueda de un nuevo entrenador y el difícil reto del MU

La rescisión del contrato de Carrick podría suponer un alto coste de indemnización para las arcas del club, ya que su acuerdo estaba previsto para dos temporadas más. Sin embargo, los dirigentes del club no vieron otra salida para intentar salvar la categoría y el resto de la temporada.

Ahora se espera que los mancunianos anuncien pronto el nombre de un entrenador interino o de un nuevo titular. Sacar al equipo de la crisis psicológica antes de las próximas jornadas de la Premier League será una verdadera prueba para el nuevo cuerpo técnico.

¿Crees que Carrick es el único culpable de la caída del MU a la zona baja o el problema también reside en los jugadores y la directiva? ¿Qué entrenador podría salvar al equipo? ¡Deja tu opinión en los comentarios!