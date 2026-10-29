La esposa de un millonario compra una isla privada por 50 millones de dólares para descansar lejos de miradas indiscretas

Soudi Al Nadak, esposa del empresario residente en Dubái Jamal Al Nadak, informó que su marido le compró una isla privada para que pueda descansar lejos de miradas ajenas. Así lo informó The Independent en 2024.

Según la bloguera, el valor de la isla situada en Asia fue de 50 millones de dólares. La pareja ve esta compra no solo como un lugar de descanso personal, sino también como una inversión a futuro.

Soudi Al Nadak no reveló la ubicación exacta de la isla por motivos de seguridad. Destacó que el territorio privado les permite relajarse sin la atención del público.

Sin embargo, la información sobre la compra de la isla y su valoración de 50 millones de dólares no ha sido confirmada de forma independiente. Por ello, esta noticia se basa en la declaración de la bloguera.