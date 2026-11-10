El combate por el cinturón WBC en Estambul termina en una pelea masiva sobre el ring (vídeo)

En el espectacular Ülker Sports Arena de Estambul, Turquía, el combate por el título WBC Silver de peso pesado terminó inesperadamente con disturbios y una pelea masiva. El enfrentamiento entre la estrella local invicta Umut Chamkiran y el representante de Francia de origen azerbaiyano, Murad Aliyev, se salió de control tras la decisión de los jueces.

Un combate de 12 asaltos y la primera derrota de la estrella local

El combate duró los 12 asaltos completos, con ambos boxeadores librando una lucha encarnizada. Al final, los jueces declararon por unanimidad la victoria de Murad Aliyev, quien defendía los colores de Francia. Este resultado marcó la primera derrota en la carrera profesional de Umut Chamkiran.

Sin embargo, el conflicto principal comenzó tras el anuncio de la decisión. Disfrutando de su victoria, Murad Aliyev hizo gestos provocadores e insultantes hacia los miles de aficionados turcos en la sala. Este comportamiento desató la ira de los espectadores en las gradas.

Cronología de los hechos Incidente ocurrido Consecuencias e indicadores Estatus del combate Combate por el cinturón WBC Silver Enfrentamiento de 12 asaltos en peso pesado Decisión de los jueces Murad Aliyev declarado ganador por unanimidad Umut Chamkiran sufre su primera derrota en su carrera Detonante de la pelea Gestos provocadores de Aliyev hacia las gradas Los aficionados rompieron las barreras e invadieron el ring Situación en el ring Pelea, enfrentamiento entre equipos y personal de seguridad Se lanzaron numerosas sillas, se cortó la transmisión en directo Medidas de seguridad Intervención de la policía y servicios de seguridad especiales Murad Aliyev evacuado a un lugar seguro con gran dificultad

« El comportamiento inapropiado de Aliyev convirtió en segundos una gran arena deportiva en un verdadero campo de batalla; fue casi imposible detener a la multitud que superó las barreras. »

Sillas voladoras y directo interrumpido

Decenas de aficionados enfurecidos saltaron las vallas de seguridad, invadieron el ring y se abalanzaron sobre Aliyev. En un instante, comenzó una gran pelea masiva entre los segundos de los boxeadores, el cuerpo técnico, el personal de seguridad y los aficionados.

La situación se volvió tan peligrosa que los espectadores comenzaron a lanzar sillas de metal al ring y entre ellos. Debido al caos en la arena, la transmisión televisiva internacional se cortó de inmediato. Las fuerzas de seguridad lograron abrirse paso entre la multitud para sacar al representante francés bajo protección especial. Se espera que las organizaciones internacionales de boxeo (en particular el WBC) inicien pronto una investigación disciplinaria oficial sobre este incidente y el comportamiento antideportivo del boxeador.

¿Cree que la invasión del ring por parte de los espectadores en respuesta a la provocación del boxeador está justificada, o ambas partes deberían ser castigadas severamente? Deje su opinión en los comentarios.