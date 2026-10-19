En China, una novia regala una tarjeta gráfica de 12 000 dólares a su futuro esposo

En China, una futura novia sorprendió a su prometido con un regalo costoso. La joven le entregó una tarjeta gráfica ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 valorada en unos 12 000 dólares. El regalo inesperado emocionó tanto al novio que no pudo contener las lágrimas.

El video muestra al novio recibiendo el regalo y mostrándolo con alegría a los invitados de la boda. La grabación, que captura su reacción sincera, se volvió viral rápidamente en la red social X, atrayendo la atención de los usuarios.

Lo curioso es que la tarjeta gráfica RTX 5090 no es fácil de encontrar en China, ya que este modelo no se vende oficialmente en el país. Por ello, el regalo de la novia destaca no solo por su alto precio, sino también por su escasez.