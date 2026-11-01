Ha comenzado una fuerte tormenta magnética: ¿qué hacer si siente cambios en su cuerpo?

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Ha comenzado una fuerte tormenta magnética: ¿qué hacer si siente cambios en su cuerpo?

En el planeta Tierra, de forma inesperada, G2 (intensidad moderada) ha comenzado una tormenta magnética planetaria que ha alcanzado el nivel. Los científicos del Laboratorio de Astronomía Solar del Instituto de Investigación Espacial de la Academia de Ciencias de Rusia (IKI RAN) informaron que esta activación repentina del campo geomagnético resultó ser mucho más fuerte de lo previsto científicamente.

Inicialmente, se suponía que el flujo de plasma proveniente de un agujero coronal en el Sol no tendría un impacto grave en la Tierra, pero en pocas horas, las oscilaciones geomagnéticas se intensificaron hasta el nivel de una tormenta magnética completa.

«Por decirlo suavemente, una situación inesperada»: la declaración de los científicos

Los representantes del laboratorio proporcionaron la siguiente información sobre este cambio repentino en el clima espacial:

«Por decirlo suavemente, fue muy inesperado... En menos de una hora, comenzó una tormenta magnética planetaria de nivel G2 en la Tierra.

El sábado, nuestro planeta entró en un flujo de plasma expulsado de un agujero coronal en el Sol. Como las oscilaciones iniciales fueron más débiles, supusimos que la perturbación geomagnética no alcanzaría el nivel de tormenta. Pero el proceso tomó un giro repentino».

Se informa que, tras las fuertes oscilaciones geomagnéticas, también se observaron auroras polares (auroras boreales) de alta intensidad en las regiones del norte.

¿Cuánto durará el peligro?

Los expertos advierten que este agujero coronal en el Sol seguirá afectando el clima espacial de nuestro planeta en los próximos días:

  • Duración: Se prevé que la inestabilidad geomagnética dure al menos dos o tres días más según los pronósticos;

  • ¿Qué significa el nivel G2? Se considera una tormenta de intensidad moderada en esta escala, que puede provocar ligeras fluctuaciones de voltaje en los sistemas energéticos e interrupciones a corto plazo en las señales de satélite y radar en latitudes altas;

  • Personas sensibles al clima: Durante la tormenta magnética, las personas con enfermedades crónicas o problemas de presión arterial pueden experimentar dolores de cabeza, fatiga, insomnio y variaciones en la presión arterial.

Recomendaciones: ¿qué hacer durante estos días?

Los médicos y especialistas recomiendan seguir estos consejos durante los días de alta actividad geomagnética:

  1. Evitar esfuerzos físicos intensos y movimientos bruscos;

  2. Limitar el consumo de café, bebidas energéticas y alimentos grasos, y beber más agua pura;

  3. Pasar más tiempo al aire libre y tomar los medicamentos para enfermedades crónicas a tiempo.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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